Autobomba contro il portavoce dell'ex premier filorusso ucraino Azarov

L'attentato si è verificato nel quartiere di Chertanovo: l'ordigno era piazzato sotto il lato guidatore, ed è esploso mentre l'auto era in movimento. Zavorotny, 72enne, ha perso il braccio sinistro nella deflagrazione, che gli ha causato anche una commozione cerebrale, fratture alle costole e altre lesioni. "È in condizioni critiche", ha detto Azarov del suo antico sodale. Il fidato consigliere non è solo un giornalista: gli 007 americani lo inquadrano come un agente dell'unità 33949 dell'SVR, l'erede del KGB, il servizio estero dell'intelligence di Mosca. Il nome di Zavorotny spunta fuori nel rapporto datato 2020 della Commissione speciale del Senato statunitense che ha indagato sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Viene indicato nell'ambito di un progetto per il ritorno di Yanukovich al potere, seppure quello di una neonata repubblica indipendente ucraina creata con l'unificazione del Lugansk e del Donetsk.