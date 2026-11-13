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GUERRA IN UCRAINA

Autobomba contro il portavoce dell'ex premier filorusso ucraino Azarov

Il clima di instabilità cresce mentre nuovi attacchi e operazioni segrete coinvolgono funzionari di alto profilo e obiettivi strategici tra Mosca, San Pietroburgo e il Mar Baltico.
Autobomba contro il portavoce dell'ex premier filorusso ucraino Azarov
IMAGO / Russian Look
Fonte Claudio Accogli, ANSA
di Redazione
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Autobomba contro il portavoce dell'ex premier filorusso ucraino Azarov
Il clima di instabilità cresce mentre nuovi attacchi e operazioni segrete coinvolgono funzionari di alto profilo e obiettivi strategici tra Mosca, San Pietroburgo e il Mar Baltico.

MOSCA - L'ennesima autobomba ha scosso il cuore di Mosca: questa volta nel mirino c'era Serghei Zavorotny, un giornalista ucraino a suo tempo portavoce dell'ex premier Mykola Azarov, poi riparato in Russia assieme a Viktor Yanukovich a seguito della rivolta di Maidan.

L'attentato si è verificato nel quartiere di Chertanovo: l'ordigno era piazzato sotto il lato guidatore, ed è esploso mentre l'auto era in movimento. Zavorotny, 72enne, ha perso il braccio sinistro nella deflagrazione, che gli ha causato anche una commozione cerebrale, fratture alle costole e altre lesioni. "È in condizioni critiche", ha detto Azarov del suo antico sodale. Il fidato consigliere non è solo un giornalista: gli 007 americani lo inquadrano come un agente dell'unità 33949 dell'SVR, l'erede del KGB, il servizio estero dell'intelligence di Mosca. Il nome di Zavorotny spunta fuori nel rapporto datato 2020 della Commissione speciale del Senato statunitense che ha indagato sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Viene indicato nell'ambito di un progetto per il ritorno di Yanukovich al potere, seppure quello di una neonata repubblica indipendente ucraina creata con l'unificazione del Lugansk e del Donetsk.

Un altro dei papabili è proprio Azarov, che all'indomani della fuga in Russia nel 2015 annunciò la nascita di un governo ucraino in esilio, come portavoce nominò ancora Zavorotniy. Un progetto che, anche con il contributo di un sondaggio condotto in Ucraina, avrebbe dovuto influenzare le mosse del presidente Donald Trump. Cosa ne sia stato non è dato saperlo: tutte le pagine successive del rapporto del Senato USA sono nere, cioè ancora classificate.

L'attentato a Zavorotny arriva a poche ore da quello in cui ha trovato la morte il colonnello russo Dmitry Lobodin, ufficiale di alto rango dell'aeronautica, ucciso in maniera simile, un ordigno piazzato sotto l'auto, nel quartiere di Slavyanka, a San Pietroburgo, lo stesso teatro di un altro attentato contro un ufficiale lo scorso agosto. Da Kiev non arrivano commenti, sebbene alcuni degli attentati in Russia siano operazioni condotte dai suoi servizi segreti. Tra i principali assassinii mirati attribuiti agli 007 ucraini spiccano quelli di Darya Dugina, figlia del nazionalista russo Alexander Dugin, Denis Kireyev - che aveva fatto parte della squadra negoziale ucraina - accusato di tradimento, il blogger ultranazionalista pro-Russia Vladlen Tatarsky, e il generale Igor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica.

Gli ucraini hanno intanto dato uno schiaffo a Mosca, colpendo nel Golfo di Finlandia una nave da guerra russa, la Naro-Fominsk poi rientrata a San Pietroburgo, nell'ambito di una più ampia operazione con droni contro il deposito di petrolio russo di Ust-Luga, sulla costa baltica. È la prima volta che il conflitto si estende al Mar Baltico, in una zona aperta al traffico marittimo civile.

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