Trump ha chiamato Huang per esortarlo a non dimettersi

Secondo il quotidiano statunitense, Trump avrebbe contattato Huang per incoraggiarlo a resistere alle pressioni per le sue dimissioni.

L'ex CEO di Nvidia è diventato un importante alleato della Casa Bianca e un consulente per le politiche legate all'intelligenza artificiale. Il sostegno del presidente americano non si sarebbe limitato alla telefonata. All'inizio della settimana, Trump aveva infatti difeso pubblicamente Huang, definendolo una «persona onorevole».