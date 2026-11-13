STATI UNITI
Trump ha chiamato Huang per esortarlo a non dimettersi
Secondo il New York Times, il presidente americano ha incoraggiato il CEO di Nvidia a resistere alle pressioni per lasciare il suo incarico
AFP
Fonte Ats Ans
Trump ha chiamato Huang per esortarlo a non dimettersi
Secondo il New York Times, il presidente americano ha incoraggiato il CEO di Nvidia a resistere alle pressioni per lasciare il suo incarico
NEW YORK - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha telefonato martedì a Jensen Huang, esortandolo a battersi per mantenere il proprio incarico alla guida di Nvidia. Lo riferisce il New York Times, citando due persone informate della conversazione.
Secondo il quotidiano statunitense, Trump avrebbe contattato Huang per incoraggiarlo a resistere alle pressioni per le sue dimissioni.
L'ex CEO di Nvidia è diventato un importante alleato della Casa Bianca e un consulente per le politiche legate all'intelligenza artificiale. Il sostegno del presidente americano non si sarebbe limitato alla telefonata. All'inizio della settimana, Trump aveva infatti difeso pubblicamente Huang, definendolo una «persona onorevole».
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