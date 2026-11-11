Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
Il piccolo era scomparso insieme al padre, un 25enne della Carolina del Sud. Quasi 100 soccorritori lo hanno cercato nel bosco, finché un pianto proveniente da sotto terra ha attirato la loro attenzione.
LEXINGTON COUNTY - Un bambino di 11 mesi che era stato portato via dal padre 25enne, è stato salvato in Carolina del Sud, negli Stati Uniti, dopo essere stato sepolto vivo all'interno di una gabbia per cani in un bosco. La notizia è riportata dalla ABC.
Sepolto 24 ore
Il bambino - di cui l'emittente fa il nome - è stato ritrovato «in fin di vita», dopo aver trascorso, si ritiene, 24 ore sepolto, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon. È stato trovato «in fin di vita» avvolto in un asciugamano all'interno della gabbia, sepolto a poca profondità sotto la terra nel bosco, «mentre piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange», ha dichiarato lo sceriffo, evidentemente commosso.
Il piccolo era stato affidato alle cure del padre, il 25enne Michael Comer, a casa della madre del bambino mentre lei sbrigava una commissione. Un'altra persona incaricata di badare al bambino stava arrivando a casa, ma quando è giunta sul posto padre e figlio erano già spariti, ha spiegato lo sceriffo.
100 soccorritori alla ricerca del bimbo
Gli agenti della contea di Lexington hanno localizzato Comer nella tarda serata di lunedì nella zona di Batesburg-Leesville, ma il bimbo era introvabile, hanno riferito le autorità. Una squadra di ricerca composta da quasi 100 soccorritori ha iniziato a cercare il bambino.
Ieri pomeriggio, mentre setacciavano la zona vicino alla casa del padre di Comer, hanno trovato del terreno «appena smosso» nel bosco, ha detto. «Mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo piangere - ha detto lo sceriffo - è stata una corsa contro il tempo».
Lo sceriffo ritiene che l'asciugamano in cui era stato avvolto abbia contribuito a creare una «sacca d'aria». Il bambino è attualmente ricoverato in ospedale e «si spera che si riprenda completamente».
La posizione del padre
Il 25enne, padre del bimbo, è stato arrestato attualmente con l'accusa di furto con scasso e resistenza all'arresto. Ma e come riferisce Abc News, le autorità stanno valutando la formulazione di ulteriori accuse. Sono infatti ancora in corso gli accertamenti e le verifiche in relazione alla scomparsa e alla sepoltura del piccolo.