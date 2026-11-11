Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Il piccolo era stato affidato alle cure del padre, il 25enne Michael Comer, a casa della madre del bambino mentre lei sbrigava una commissione. Un'altra persona incaricata di badare al bambino stava arrivando a casa, ma quando è giunta sul posto padre e figlio erano già spariti, ha spiegato lo sceriffo.

100 soccorritori alla ricerca del bimbo

Gli agenti della contea di Lexington hanno localizzato Comer nella tarda serata di lunedì nella zona di Batesburg-Leesville, ma il bimbo era introvabile, hanno riferito le autorità. Una squadra di ricerca composta da quasi 100 soccorritori ha iniziato a cercare il bambino.