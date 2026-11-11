Nvidia, «Trump fu informato». Lui nega
La presunta spia Alice Huang è entrata a Taiwan con un passaporto di Hong Kong
WASHINGTON - A maggio il presidente Donald Trump fu informato che gli USA avevano acquisito informazioni d'intelligence riservate secondo cui il CEO di Nvidia Jensen Huang aveva una relazione con Alice Huang, ritenuta una spia cinese.
Rubio lo disse a Trump
La notizia, riporta il New York Times, gli fu comunicata da Marco Rubio, segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, a bordo dell'Air Force One poco prima che Huang si unisse al viaggio presidenziale verso Pechino su invito di Trump. Si è trattato almeno della seconda volta in sette mesi che il presidente è stato messo al corrente sul legame tra Huang e la spia cinese.
L'aggiornamento del New York Times, finora sconosciuto, contraddice quanto dichiarato lunedì da Trump che ha affermato di non essere stato a conoscenza, al momento del viaggio, del legame tra Huang e la donna che, secondo le conclusioni dei funzionari statunitensi, lavorava per il ministero della sicurezza di Stato cinese.
La smentita
«No, non ne ero al corrente all'epoca», ha risposto Trump in conferenza stampa, dopo che gli era stato chiesto se sapesse dei legami tra Mr. Nvidia e Alice Huang quando si era recato al vertice con il leader cinese Xi Jinping.
Le rivelazioni sulla relazione hanno scosso l'azienda, provocando il tonfo delle azioni in Borsa, riaccendendo l'attenzione sull'aspra competizione tra Cina e Stati Uniti per la supremazia nell'intelligenza artificiale, in cui Nvidia ha un ruolo primario per la produzione dei chip avanzati che assicurano agli USA l'attuale vantaggio americano.
L'influenza di Huang sul presidente
La vicenda, per altro verso, ha messo in luce l'influenza esercitata da Huang su Trump e sulla sua amministrazione, sia in merito alle politiche sull'IA sia su questioni che riguardano direttamente Nvidia. Huang, non indicato nella nutrita delegazione della Corporate America in viaggio verso Pechino, fu visto salire sull'Air Force One ad Anchorage, durante lo scalo in Alaska.
Da quando, l'anno scorso, i funzionari americani lo hanno avvertito che una donna, legata sentimentalmente a Mr. Nvidia, era ritenuta un'agente dell'intelligence cinese, Trump ha minimizzato o ignorato i relativi timori legati alla sicurezza nazionale. Come riportato dal New York Times a ottobre, Trump fu informato della vicenda per la prima volta, verso la fine dello scorso autunno, ma scelse di non intraprendere alcuna azione.
La prossima settimana il presidente americano tornerà in Cina. Inizialmente aveva lasciato intendere che avrebbe potuto invitare ancora Huang, ma lunedì ha detto che non lo avrebbe accompagnato, pur continuando a difenderlo. Ha riferito di aver parlato con lui e di avergli chiesto se fosse a conoscenza del fatto che Alice Huang fosse una spia: Mr. Nvidia, nel resoconto del tycoon, ha risposto di non esserne al corrente, aggiungendo di non avere l'intenzione di sollevare il caso a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) di Shenzhen del 18-19 novembre, ha ricordato il giornale.
La presunta spia è entrata a Taiwan con un passaporto di Hong Kong
La cittadina cinese Alice Huang, sospettata di spionaggio in relazione ai suoi legami con il CEO di Nvidia Jensen Huang, è entrata a Taiwan utilizzando un passaporto di Hong Kong. Lo hanno confermato mercoledì le autorità taiwanesi, mentre il caso continua a sollevare interrogativi sulla sicurezza.
Secondo informazioni dei servizi segreti statunitensi, la donna avrebbe lavorato per conto di Pechino. La Cina respinge fermamente le accuse. Domenica, il cofondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang aveva ammesso di aver avuto una relazione con la cittadina cinese, precisando che i due non sono parenti. Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, ha lavorato in passato come dirigente presso Megaspeed, un'azienda di data center con sede a Singapore. Nel maggio 2025 era stata filmata durante una cena con Jensen Huang a Taipei.
Il direttore dell'autorità taiwanese per l'immigrazione ha confermato che la donna aveva utilizzato un passaporto di Hong Kong per entrare a Taiwan. Una circostanza significativa, poiché l'accesso al territorio taiwanese è generalmente più semplice per i titolari di un passaporto di Hong Kong rispetto ai cittadini della Cina continentale, che devono ottenere un permesso speciale.
Il governo: «Non le avremmo permesso di entrare»
La ministra dell'Interno taiwanese, Liu Shyh-fang, ha dichiarato mercoledì davanti al parlamento che Alice Huang si trova attualmente all'estero. Nel frattempo, le autorità hanno revocato il suo permesso d'ingresso, impedendole così di tornare a Taiwan. «Se avessimo saputo che era una spia, ovviamente non le avremmo permesso di entrare a Taiwan», ha affermato la ministra.
Il governo taiwanese ha annunciato una revisione delle procedure di immigrazione, con particolare attenzione ai controlli di sicurezza e ai colloqui effettuati prima di autorizzare gli ingressi. Intanto, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato domenica l'avvio di un'indagine indipendente sulla vicenda, che coinvolge direttamente il vertice del gruppo statunitense specializzato nella produzione di chip.