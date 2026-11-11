Nvidia, «Trump fu informato». Lui nega

Secondo informazioni dei servizi segreti statunitensi, la donna avrebbe lavorato per conto di Pechino. La Cina respinge fermamente le accuse. Domenica, il cofondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang aveva ammesso di aver avuto una relazione con la cittadina cinese, precisando che i due non sono parenti. Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, ha lavorato in passato come dirigente presso Megaspeed, un'azienda di data center con sede a Singapore. Nel maggio 2025 era stata filmata durante una cena con Jensen Huang a Taipei.

Il direttore dell'autorità taiwanese per l'immigrazione ha confermato che la donna aveva utilizzato un passaporto di Hong Kong per entrare a Taiwan. Una circostanza significativa, poiché l'accesso al territorio taiwanese è generalmente più semplice per i titolari di un passaporto di Hong Kong rispetto ai cittadini della Cina continentale, che devono ottenere un permesso speciale.