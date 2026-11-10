Toledo si ferma per i funerali delle 69 vittime del disastro ferroviario
Presenti i reali, assente Sanchez. Commozione e partecipazione unanime nella cattedrale
Presenti i reali, assente Sanchez. Commozione e partecipazione unanime nella cattedrale
TOLEDO - La Spagna si raccoglie nella cattedrale di Toledo per i funerali solenni delle 69 vittime dell'incidente ferroviario avvenuto il 28 ottobre nei pressi di Urda, a sud-ovest di Madrid. Alla cerimonia, celebrata dall'arcivescovo di Toledo e primate di Spagna, monsignor Francisco Cerro Chaves, partecipano il re Felipe VI e la regina Letizia, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del governo e delle opposizioni. Al centro della commemorazione, durata poco più di un'ora e mezza, ci sono i familiari delle vittime e i cittadini di Urda che, subito dopo la tragedia, erano accorsi sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi.
Ad accogliere i familiari e le oltre 1.500 persone presenti nella cattedrale sono 69 candele, una per ciascuna vittima, collocate dai cittadini di Urda ai piedi della venerata figura del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz. La statua, profondamente legata alla tradizione religiosa locale, è stata trasferita a Toledo per l'occasione: è la prima volta da secoli che lascia il suo luogo d'origine per una cerimonia. Il 28 ottobre, un treno ad alta velocità si era schiantato contro un altro convoglio fermo nei pressi di Urda, provocando 69 morti e oltre 100 feriti. Tra le vittime figurano anche 15 cittadini stranieri, nessuno dei quali di nazionalità tedesca.
«Piangiamo con voi, le vostre lacrime sono le nostre lacrime». Con queste parole l'arcivescovo Francisco Cerro Chaves si è rivolto, durante l'omelia, al centinaio di familiari delle vittime presenti alla funzione. Il religioso ha invocato la forza della fede per affrontare il dolore e augurato una pronta e completa guarigione ai numerosi feriti. Non è mancato un richiamo alla necessità di fare piena luce sulla tragedia: secondo l'arcivescovo, è «legittimo esigere che le cause siano completamente chiarite», affinché un simile disastro non si ripeta. Al termine della celebrazione, il re Felipe VI e la regina Letizia si sono intrattenuti brevemente con tutti i familiari delle vittime, offrendo loro parole di conforto.
A catalizzare l'attenzione politica è stata soprattutto l'assenza del premier Pedro Sánchez, che ha scelto di non partecipare alla funzione religiosa. Interrogato al riguardo, Sánchez aveva spiegato: «Non sono mai andato a funzioni religiose», precisando di prendere invece parte alle commemorazioni laiche. Una giustificazione che non è bastata a placare le polemiche dell'opposizione. Alla messa erano comunque presenti numerose personalità di primo piano della politica, della magistratura e dell'amministrazione spagnola.
La commemorazione di Toledo è la terza grande cerimonia funebre nazionale organizzata in Spagna in poco più di un anno per ricordare le vittime di gravi catastrofi. Il 29 ottobre 2025, nel primo anniversario delle devastanti alluvioni di Valencia, il Paese aveva commemorato 237 vittime. Il 29 gennaio 2026 era stata invece celebrata una cerimonia in memoria delle 46 persone morte nell'incidente ferroviario di Adamuz, in Andalusia. Dopo il secondo grave disastro che ha coinvolto treni ad alta velocità nell'arco di un anno, il ministro dei Trasporti Óscar Puente si era dimesso.
A fare da cornice alla commemorazione è uno dei monumenti più importanti della Spagna. La cattedrale di Toledo, con le sue cinque navate, è considerata uno dei massimi capolavori dell'architettura gotica spagnola e il centro spirituale del Paese, in quanto sede dell'arcivescovo di Toledo, la più alta autorità cattolica spagnola. La storia religiosa del luogo risale al VI secolo, quando sulle fondamenta di un antico tempio romano venne costruita una prima chiesa cristiana. Dopo la conquista musulmana, l'edificio fu trasformato in moschea, per tornare a essere una chiesa in seguito alla riconquista cristiana.
L'attuale cattedrale misura 120 metri di lunghezza e 59 di larghezza, mentre la navata centrale supera i 30 metri d'altezza, dimensioni che la collocano tra le più grandi cattedrali gotiche del mondo. Tra i suoi tesori artistici spicca il monumentale altare maggiore, alto 25 metri, realizzato in legno dipinto e dorato e decorato con scene della vita e della Passione di Gesù Cristo. È in questo luogo, simbolo della storia e della tradizione religiosa spagnola, che il Paese ha reso omaggio alle 69 vittime della tragedia ferroviaria.