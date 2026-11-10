Toledo si ferma per i funerali delle 69 vittime del disastro ferroviario

«Piangiamo con voi, le vostre lacrime sono le nostre lacrime». Con queste parole l'arcivescovo Francisco Cerro Chaves si è rivolto, durante l'omelia, al centinaio di familiari delle vittime presenti alla funzione. Il religioso ha invocato la forza della fede per affrontare il dolore e augurato una pronta e completa guarigione ai numerosi feriti. Non è mancato un richiamo alla necessità di fare piena luce sulla tragedia: secondo l'arcivescovo, è «legittimo esigere che le cause siano completamente chiarite», affinché un simile disastro non si ripeta. Al termine della celebrazione, il re Felipe VI e la regina Letizia si sono intrattenuti brevemente con tutti i familiari delle vittime, offrendo loro parole di conforto.

A catalizzare l'attenzione politica è stata soprattutto l'assenza del premier Pedro Sánchez, che ha scelto di non partecipare alla funzione religiosa. Interrogato al riguardo, Sánchez aveva spiegato: «Non sono mai andato a funzioni religiose», precisando di prendere invece parte alle commemorazioni laiche. Una giustificazione che non è bastata a placare le polemiche dell'opposizione. Alla messa erano comunque presenti numerose personalità di primo piano della politica, della magistratura e dell'amministrazione spagnola.