A Gaza, tra tende distrutte e aiuti insufficienti: «La scuola è un atto di speranza»

La scuola garantisce inoltre un impiego ai suoi insegnanti, in una realtà in cui il lavoro è stato in gran parte distrutto dalla guerra. Per padre Romanelli, l'istruzione è anche un modo concreto per proteggere il diritto allo studio dei ragazzi e il posto di lavoro dei maestri.

La parrocchia, racconta il parroco, continua a procurare acqua potabile a centinaia di famiglie del quartiere, a distribuire cibo in scatola quando disponibile e a sostenere circa ottanta persone già ospitate nel complesso. L'aiuto umanitario su larga scala, spiega padre Romanelli, è al momento molto limitato, ma è in preparazione.