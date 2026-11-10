Jet precipitato in Florida: recuperato il registratore vocale
Il dispositivo potrebbe chiarire gli ultimi istanti prima dello schianto del 1° novembre, costato la vita a tutte le nove persone a bordo
MIAMI - Potrebbe arrivare una svolta nelle indagini sullo schianto del jet privato precipitato il 1° novembre in Florida, provocando la morte di tutte le nove persone a bordo. Gli investigatori hanno infatti recuperato il registratore vocale della cabina di pilotaggio, che potrebbe fornire informazioni decisive per ricostruire gli ultimi istanti del volo.
Il dispositivo è stato individuato sul luogo dell'incidente e sarà sottoposto ad analisi, come comunicato su X dalla National Transportation Safety Board (NTSB), l'agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti. Al momento del ritrovamento non era ancora chiaro se il registratore fosse funzionante e se contenesse effettivamente delle registrazioni audio. Si tratta comunque di un elemento potenzialmente importante per stabilire le cause della tragedia.
I video mostrano come il jet precipita quasi verticalmente al suolo
L'incidente è avvenuto il 1° novembre, in pieno giorno, in una zona residenziale della Florida, non lontano da Mar-a-Lago, la residenza privata del presidente statunitense Donald Trump. Il velivolo, un Learjet 60, è precipitato su una strada trafficata, lasciando un cratere nell'asfalto. Tutte le nove persone a bordo hanno perso la vita.
Le immagini dello schianto, rapidamente diffuse sui social media e diventate virali, mostrano l'aereo precipitare quasi verticalmente prima di esplodere al suolo in una palla di fuoco. Secondo quanto riferito dalle autorità, il jet era decollato dal Texas ed era diretto alle Bahamas.
Le cause dell'incidente restano ancora da chiarire. Stando alle informazioni raccolte finora dagli investigatori, l'equipaggio aveva inizialmente segnalato turbolenze e formazione di ghiaccio, chiedendo successivamente l'autorizzazione a salire di quota a causa delle precipitazioni. Poco dopo, i piloti avevano comunicato l'intenzione di scendere, prima di lanciare un segnale di emergenza. Gli investigatori stanno inoltre esaminando alcuni indizi secondo cui il velivolo potrebbe essersi parzialmente disintegrato già prima dell'impatto con il suolo.
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