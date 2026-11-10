Jet precipitato in Florida: recuperato il registratore vocale

Il dispositivo è stato individuato sul luogo dell'incidente e sarà sottoposto ad analisi, come comunicato su X dalla National Transportation Safety Board (NTSB), l'agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti. Al momento del ritrovamento non era ancora chiaro se il registratore fosse funzionante e se contenesse effettivamente delle registrazioni audio. Si tratta comunque di un elemento potenzialmente importante per stabilire le cause della tragedia.