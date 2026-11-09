Affaire Huang: il colosso Nvidia trema

I primi rumors su Huag al centro di un'operazione di spionaggio cinese erano stati rilevati dal New York Times in ottobre. Nelle ultime settimane le indiscrezioni si sono susseguite fino a far emergere l'infedeltà e costringere il Ceo alle scuse. Anche se «non ci sono ragioni per ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti di Nvidia siano stati compromessi, esamineremo tutte le informazioni disponibili», ha detto il Cda annunciando l'indagine sulla relazione extraconiugale del suo amministratore delegato.

Un'inchiesta che Huang «sostiene» e con la quale «si è impegnato a cooperare», ha precisato il consiglio sottolineando che il ceo resterà in carica durante gli accertamenti. Cosa accadrà al termine non è chiaro. I titoli di Nvidia, che ha un valore di mercato di oltre 4.300 miliardi di dollari, sono sotto pressione a Wall Street.