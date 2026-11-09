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Affaire Huang: il colosso Nvidia trema

Tra accuse di spionaggio, crollo in Borsa e pressioni politiche: lo scandalo scuote la leadership e solleva timori sulla stabilità nell'industria dell'IA.
Affaire Huang: il colosso Nvidia trema
IMAGO / MediaPunch
Fonte Ats Ans
di Redazione
Affaire Huang: il colosso Nvidia trema
Tra accuse di spionaggio, crollo in Borsa e pressioni politiche: lo scandalo scuote la leadership e solleva timori sulla stabilità nell'industria dell'IA.

WASHINGTON - L'amministratore delegato di Nvidia ammette una relazione extraconiugale con una donna che l'intelligence americana ritiene una spia cinese, facendo tremare il colosso dei chip e il mondo dell'intelligenza artificiale.

Volto del boom dell'IA e con milioni di fan travolti dalla 'Jensanity', Huang è al centro di un'indagine da parte del suo stesso consiglio di amministrazione e ora potrebbe rischiare il posto. «Devo delle scuse alla mia famiglia», ha detto Huang nel suo mea culpa per l'affaire con Alice Huang - ex dirigente di una società partner e cliente di Nvidia - davanti ai dipendenti dell'azienda, fra i quali i suoi due figli, Madison e Spencer.

L'ipotesi di una sua uscita gela gli investitori e ha fatto crollare il titolo all'apertura di Borsa. Dietro le quinte sono già iniziate le pressioni sul Cda affinché Huang resti come amministratore delegato nonostante la delusione umana per il suo comportamento.

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Nvidia apre un'indagine sul Ceo per una relazione con una spia cinese

A difenderlo sono anche Donald Trump e i miliardari della Silicon Valley, incluso Elon Musk. «Ha fatto una cosa incredibilmente stupida» ma «è uno dei più grandi imprenditori di questa generazione», ha detto il mogul del venture capital Shaun Maguire, definendo Huang «insostituibile» nel mondo dell'intelligenza artificiale americano.

«Sono d'accordo», ha commentato Elon Musk. «E' una persona incredibile e anche gli esseri umani incredibili commettono errori. Si è assunto la responsabilità e noi dovremmo sostenerlo», ha messo in evidenza Bill Ackman, il manager di hedge fund. «È una brava persona, ha fatto un grande lavoro per gli Stati Uniti. Penso che dovrebbe restare come amministratore delegato», ha detto il presidente che negli ultimi due anni ha instaurato un rapporto molto stretto con Haung.

Proprio questa relazione ha preoccupato negli ultimi mesi le autorità americane, considerato anche che la stretta dei chip per vincere la corsa all'IA contro la Cina è stata una delle misure più importanti assunte dall'amministrazione Trump. Il divieto di vendere i chip a Pechino è un tassello essenziale per consentire agli Stati Uniti di mantenere il primato su Pechino e difendere la sicurezza nazionale.

Secondo indiscrezioni, Trump nei mesi scorsi non è voluto intervenire sul caso quando l'intelligence ha sollevato i suoi dubbi su Huang al centro di un'operazione di spionaggio cinese. Il presidente era allora in partenza per la Cina e non voleva far partire subito in salita la sua visita di Stato. Trump non voleva neanche rallentare il colosso dei chip, fiore all'occhiello dell'industria dell'IA americana che con i suoi investimenti sta spingendo la crescita a stelle e strisce, oltre che i guadagni legati agli investimenti della sua famiglia nel settore.

Ora Trump però si trova a fare i conti con uno scandalo ben più grande a pochi giorni dalla sua partenza per la Cina per il vertice dell'Apec. Per contenere i danni, l'amministrazione ha informato oggi il Congresso vista la rilevanza che lo scandalo può avere per la sicurezza nazionale.

I primi rumors su Huag al centro di un'operazione di spionaggio cinese erano stati rilevati dal New York Times in ottobre. Nelle ultime settimane le indiscrezioni si sono susseguite fino a far emergere l'infedeltà e costringere il Ceo alle scuse. Anche se «non ci sono ragioni per ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti di Nvidia siano stati compromessi, esamineremo tutte le informazioni disponibili», ha detto il Cda annunciando l'indagine sulla relazione extraconiugale del suo amministratore delegato.

Un'inchiesta che Huang «sostiene» e con la quale «si è impegnato a cooperare», ha precisato il consiglio sottolineando che il ceo resterà in carica durante gli accertamenti. Cosa accadrà al termine non è chiaro. I titoli di Nvidia, che ha un valore di mercato di oltre 4.300 miliardi di dollari, sono sotto pressione a Wall Street.

Dopo essere arrivati a cedere fino all'8,8% bruciando 400 miliardi di dollari a causa dell'affaire, hanno ridotto le perdite intorno al 4%. Lo scandalo accentua i timori sulla tenuta del settore dell'IA, dal quale è in corso una fuga dalla vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato e dalla bocciatura degli americani dei data center.

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