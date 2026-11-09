Trump mette in dubbio le elezioni: «Qualcuno crede davvero che siano state oneste?»

Il presidente ha poi puntato il dito contro il voto anticipato, sostenendo che alcuni afflussi di schede avrebbero avuto un peso determinante sull'esito delle elezioni. «Alcuni 'afflussi' di voti anticipati sono stati di proporzioni tali da rendere impossibile la vittoria, a prescindere da quante persone si siano recate a votare», ha affermato.

Trump ha infine chiamato in causa i sistemi elettronici utilizzati per il conteggio dei voti. «Il punto cruciale sono le macchine, che contano molto più dell'elettore», ha scritto il presidente, senza fornire nel messaggio elementi a sostegno delle sue accuse.