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ARGENTINA

Alla messa in 2,5 milioni

durante la storica celebrazione a Buenos Aires, Papa Leo XIV richiama l'importanza della famiglia cristiana e delle persone più vulnerabili .
Alla messa in 2,5 milioni
AFP
Fonte Sda Dpa
di Redazione
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Alla messa in 2,5 milioni
durante la storica celebrazione a Buenos Aires, Papa Leo XIV richiama l'importanza della famiglia cristiana e delle persone più vulnerabili .

BUENOS AIRES - Durante la sua visita in Argentina, Papa Leone XIV ha celebrato la messa più partecipata del suo pontificato. Circa 2,5 milioni di persone si sono radunate nelle strade di Buenos Aires per assistere alla celebrazione, secondo quanto riferito dal Vaticano sulla base dei dati delle autorità locali. Tra la folla erano visibili anche numerose immagini del suo predecessore, Papa Francesco, che dopo l'elezione al soglio pontificio non aveva più fatto ritorno nella sua Argentina, fino alla morte avvenuta lo scorso anno.

Dopo l'Uruguay, l'Argentina è la seconda tappa del viaggio di dodici giorni del Pontefice in Sudamerica. Mercoledì Leone si recherà in Perù, dove ha trascorso molti anni come missionario e vescovo. All'inizio della visita in Argentina, il Papa aveva esortato il presidente Javier Milei a prestare maggiore attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Anche Milei ha partecipato alla messa.

Leone: la famiglia cristiana è una «roccia in mezzo alla tempesta»
Durante l'omelia, il Pontefice ha invitato i fedeli a continuare a diffondere la fede cattolica. «Non ascoltate le voci che continuano a sostenere che la famiglia cristiana sia superata», ha affermato il Papa, statunitense di nascita. «È vero il contrario: oggi più che mai essa è una roccia in mezzo alla tempesta tra le molte incertezze del nostro tempo.»

In precedenza, Leone aveva visitato un centro sociale cattolico che assiste persone con disabilità. In quell'occasione ha sottolineato che le persone con disabilità non sono un peso per la società, ma una benedizione. «Il progresso di una nazione si può misurare anche da come accoglie tutte le persone con disabilità e bisogni speciali.»

Anche in Argentina il numero di persone che si dichiarano cattoliche è diminuito sensibilmente. Si stima che circa la metà della popolazione sia ancora credente. A livello mondiale, i cattolici sono circa 1,4 miliardi.

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