Alla messa in 2,5 milioni

Leone: la famiglia cristiana è una «roccia in mezzo alla tempesta»

Durante l'omelia, il Pontefice ha invitato i fedeli a continuare a diffondere la fede cattolica. «Non ascoltate le voci che continuano a sostenere che la famiglia cristiana sia superata», ha affermato il Papa, statunitense di nascita. «È vero il contrario: oggi più che mai essa è una roccia in mezzo alla tempesta tra le molte incertezze del nostro tempo.»

In precedenza, Leone aveva visitato un centro sociale cattolico che assiste persone con disabilità. In quell'occasione ha sottolineato che le persone con disabilità non sono un peso per la società, ma una benedizione. «Il progresso di una nazione si può misurare anche da come accoglie tutte le persone con disabilità e bisogni speciali.»