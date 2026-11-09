Per Trump un «probabile incontro con Putin e Xi prossima settimana»

Trump ha riferito ai giornalisti di aspettarsi un incontro col presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin a margine di un vertice Asia-Pacifico che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre. «Andrò in Cina - ha affermato il tycoon - e credo che uno degli incontri sarà con Putin e Xi; sarà interessante». Ha poi aggiunto: «Discuteremo di molte questioni, tra cui la denuclearizzazione, ma parleremo di svariati argomenti. Stiamo cercando di porre fine alla guerra in Iran».