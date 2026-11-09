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È morto l'autore dell'attacco di Cracovia

L'uomo è deceduto lunedì mattina in ospedale a causa delle ferite riportate. Lo ha comunicato la polizia polacca.
È morto l'autore dell'attacco di Cracovia
IMAGO / NurPhoto
Fonte Sda Dpa
di Redazione
È morto l'autore dell'attacco di Cracovia
L'uomo è deceduto lunedì mattina in ospedale a causa delle ferite riportate. Lo ha comunicato la polizia polacca.

CRACOVIA - È morto l'autore dell'attacco armato che sabato ha provocato sei vittime nella piazza del mercato di Cracovia, in Polonia. Lo ha comunicato lunedì mattina la direzione della polizia del voivodato della Piccola Polonia su X, precisando che il 24enne è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate durante l'intervento degli agenti, che erano riusciti a sopraffarlo. Le autorità stavano indagando su di lui per sospetto terrorismo.

POLONIA
Cracovia, le vittime hanno tra 32 e 61 anni. Operati i due poliziotti-eroi

L'aggressore aveva aperto il fuoco dal finestrino di un'auto in movimento nella piazza del mercato della seconda città più grande della Polonia, uccidendo sei persone e ferendone numerose altre. Tra le vittime figurano due stranieri, una persona proveniente dalla Gran Bretagna e una cittadina austriaca. Tra i feriti ci sono anche cinque persone provenienti da Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Austria e Russia. Successivamente alla strage, in un'abitazione di Ostrowiec Swietokryzskie, a circa due ore di auto a nord-est di Cracovia, sono stati ritrovati i corpi del padre, della madre e della sorella del 24enne. Gli investigatori sospettano che sia stato lo stesso aggressore a ucciderli.

Atto di «carattere terroristico»
Il ministro dell'Interno polacco, Marcin Kierwinski, aveva riferito delle opinioni radicali del giovane e della sua fascinazione per le ideologie di estrema destra. Resta tuttavia da chiarire se siano state queste convinzioni, o altri motivi, a spingerlo a compiere la strage. La procura ha parlato di un atto di «carattere terroristico», mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le circostanze e il movente dell'attacco.

Il lutto nazionale continua
Il presidente polacco Karol Nawrocki ha proclamato due giorni di lutto nazionale, proseguiti lunedì. Le emittenti radiofoniche e televisive hanno modificato i palinsesti, cancellando i programmi di intrattenimento, mentre i teatri hanno annullato le rappresentazioni. I concerti sono iniziati con un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

Nel centro di Cracovia, numerose persone hanno deposto fiori e candele in ricordo delle vittime. Tra gli omaggi sono comparse anche cartoline con la scritta in francese «Je suis Krakow» («Io sono Cracovia»), in segno di solidarietà. Per lunedì sera è prevista una manifestazione nella piazza principale, teatro della strage. «Dimostriamo solidarietà in questo momento difficile e proviamo che Cracovia sarà sempre una città orgogliosa, ospitale e aperta», ha dichiarato sui social media il sindaco Lukasz Gibala, invitando la popolazione a partecipare.

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attacco armatocracoviapolonia

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