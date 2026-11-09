È morto l'autore dell'attacco di Cracovia

Atto di «carattere terroristico»

Il ministro dell'Interno polacco, Marcin Kierwinski, aveva riferito delle opinioni radicali del giovane e della sua fascinazione per le ideologie di estrema destra. Resta tuttavia da chiarire se siano state queste convinzioni, o altri motivi, a spingerlo a compiere la strage. La procura ha parlato di un atto di «carattere terroristico», mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le circostanze e il movente dell'attacco.

Il lutto nazionale continua

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha proclamato due giorni di lutto nazionale, proseguiti lunedì. Le emittenti radiofoniche e televisive hanno modificato i palinsesti, cancellando i programmi di intrattenimento, mentre i teatri hanno annullato le rappresentazioni. I concerti sono iniziati con un minuto di silenzio in memoria delle vittime.