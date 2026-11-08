Gaza, cumulo di sabbia crolla sulle tende degli sfollati: cinque morti

Le forti piogge che hanno colpito la Striscia di Gaza sabato hanno aggravato le già difficili condizioni degli sfollati. Secondo le autorità palestinesi, le precipitazioni hanno allagato decine di migliaia di tende, lasciando numerose persone senza riparo. In una nota, l'ufficio stampa del governo gestito da Hamas ha riferito che circa 70.000 tende, utilizzate come rifugio da decine di migliaia di sfollati, sono state allagate durante il primo giorno di pioggia.