Gaza, cumulo di sabbia crolla sulle tende degli sfollati: cinque morti
Le vittime sono tre bambini e due donne. I soccorritori cercano ancora eventuali dispersi. Le forti piogge hanno allagato migliaia di tende.
GAZA - Cinque persone, tra cui tre bambini e due donne, hanno perso la vita dopo che un cumulo di sabbia è crollato su alcune tende che ospitavano sfollati nella Striscia di Gaza. L'incidente, legato alle forti piogge iniziate sabato, è avvenuto in un centro di accoglienza a sud di Deir al-Balah, nella parte centrale dell'enclave palestinese.
A riferirlo, nella serata di domenica, è stato il servizio di soccorso di Gaza. «Un cumulo di sabbia è crollato su alcune tende che ospitavano sfollati, all'interno di un centro di accoglienza a sud di Deir al-Balah», ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di Gaza. «Le squadre di soccorso continuano a cercare i dispersi», ha aggiunto.
Un video diffuso sui social media mostra decine di uomini impegnati nelle operazioni di soccorso. Alcuni tentano di sollevare una grande lastra di pietra, mentre altri scavano al di sotto utilizzando delle pale.
La protezione civile ha lanciato un appello agli sfollati, invitandoli a «evitare di montare tende o di sostare vicino ad accumuli di sabbia e rilievi di terra, specialmente durante le precipitazioni», poiché queste situazioni rappresentano un grave pericolo per la vita. I soccorritori hanno inoltre chiesto alle organizzazioni umanitarie di fornire le attrezzature necessarie per affrontare l'emergenza.
Le forti piogge che hanno colpito la Striscia di Gaza sabato hanno aggravato le già difficili condizioni degli sfollati. Secondo le autorità palestinesi, le precipitazioni hanno allagato decine di migliaia di tende, lasciando numerose persone senza riparo. In una nota, l'ufficio stampa del governo gestito da Hamas ha riferito che circa 70.000 tende, utilizzate come rifugio da decine di migliaia di sfollati, sono state allagate durante il primo giorno di pioggia.
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