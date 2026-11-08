71enne accoltellata in casa, fermato uno dei figli

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 8 novembre. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale. «Eravamo alla festa del ringraziamento, con gli agricoltori, all'oratorio che dista 50 metri dall'abitazione», ha raccontato al Corriere della Sera il sindaco Mario Mazza. «Una persona è venuta a chiamare il comandante della polizia locale perché al campanello non rispondeva nessuno. Gli ha aperto il figlio ed è così che, entrando, si è scoperto quello che era successo».