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71enne accoltellata in casa, fermato uno dei figli

Delitto nella tarda mattinata di domenica a Palosco, in provincia di Bergamo
71enne accoltellata in casa, fermato uno dei figli
Depositphotos (Maxtod)
Fonte Corriere della Sera
elaborata da Redazione
71enne accoltellata in casa, fermato uno dei figli
Delitto nella tarda mattinata di domenica a Palosco, in provincia di Bergamo

PALOSCO - Omicidio a Palosco, in provincia di Bergamo: una donna di 71 anni è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 8 novembre. I primi a intervenire sono stati gli agenti della polizia locale. «Eravamo alla festa del ringraziamento, con gli agricoltori, all'oratorio che dista 50 metri dall'abitazione», ha raccontato al Corriere della Sera il sindaco Mario Mazza. «Una persona è venuta a chiamare il comandante della polizia locale perché al campanello non rispondeva nessuno. Gli ha aperto il figlio ed è così che, entrando, si è scoperto quello che era successo».

La donna sarebbe stata aggredita e accoltellata. I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri, intervenuti per i rilievi, hanno sbarrato la strada. Per il delitto sarebbe stato fermato proprio il figlio della donna, un 47enne che viveva al piano superiore della villetta in via Paolo VI. Pare che l'uomo avesse da tempo manifestato delle fragilità.

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