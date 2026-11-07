Cerca e trova immobili
Segnalaci
EUROPA

Le sparatorie di massa in Europa più sanguinose dal 2010

Dalla Norvegia alla Serbia, passando per Germania, Svezia e Austria: una cronologia delle sparatorie che hanno segnato l'Europa negli ultimi 15 anni.
Le sparatorie di massa in Europa più sanguinose dal 2010
IMAGO / Pixsell
Fiori in ricordo delle vittime della strage a scuola a Belgrado del 2023.
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Le sparatorie di massa in Europa più sanguinose dal 2010
Dalla Norvegia alla Serbia, passando per Germania, Svezia e Austria: una cronologia delle sparatorie che hanno segnato l'Europa negli ultimi 15 anni.

BELGRADO - Scuole, piazze, centri commerciali e luoghi di culto. Negli ultimi anni, l'Europa è stata teatro di numerose sparatorie di massa che hanno provocato decine di vittime, spesso colpite in modo indiscriminato. Sebbene il fenomeno non raggiunga le dimensioni registrate negli Stati Uniti, diversi episodi hanno profondamente segnato i Paesi coinvolti. Ecco una cronologia di alcune delle stragi più sanguinose avvenute nel continente dal 2010.

2010-2011: le stragi in Gran Bretagna, Paesi Bassi e Norvegia. Nel giugno 2010, Derrick Bird apre il fuoco in diverse cittadine della contea inglese di Cumbria, uccidendo 12 persone e ferendone 11, prima di togliersi la vita. Nell'aprile 2011, nei Paesi Bassi, Tristan van der Vlis uccide sei persone nel centro commerciale Ridderhof di Alphen aan den Rijn, a sud di Amsterdam, prima di suicidarsi. Il 22 luglio dello stesso anno, la Norvegia è sconvolta dagli attacchi di Anders Behring Breivik: 77 persone perdono la vita, otto nell'esplosione di un'autobomba presso un edificio governativo di Oslo e altre 69, in gran parte adolescenti, in un campo estivo organizzato sull'isola di Utøya dall'ala giovanile del Partito Laburista.

2016-2023: dalla Germania alla Serbia. Nel luglio 2016, un diciottenne tedesco-iraniano ossessionato dalle stragi uccide almeno nove persone a Monaco di Baviera. Nel marzo 2023, ad Amburgo, un uomo armato apre il fuoco in una sala di culto dei Testimoni di Geova, uccidendo sei persone prima di suicidarsi. Otto i feriti, tra cui una donna incinta di sette mesi che perde la bambina che portava in grembo. Nel maggio dello stesso anno, la Serbia è colpita da due massacri a distanza di appena 48 ore: un tredicenne uccide otto compagni di classe e una guardia giurata in una scuola di Belgrado. Due giorni dopo, un altro uomo armato uccide otto persone e ne ferisce 14 in un villaggio vicino alla capitale. Entrambi i responsabili vengono arrestati.

2023-2024: le tragedie di Praga e della Croazia. Nel dicembre 2023, uno studente ceco uccide il padre e successivamente apre il fuoco nella propria università a Praga, provocando la morte di 14 persone. Nel luglio 2024, un uomo armato irrompe in una casa di riposo nella Croazia nord-occidentale e uccide sei persone, tra cui la propria madre. Altre cinque rimangono ferite.

2025: le sparatorie in Svezia e Austria. Nel febbraio 2025, un uomo armato apre il fuoco in un centro di formazione per adulti nella Svezia centrale. Il bilancio è di 11 morti, compreso l'attentatore: si tratta della sparatoria di massa più sanguinosa nella storia del Paese. Pochi mesi dopo, nel giugno 2025, un'altra tragedia colpisce l'Europa. A Graz, nel sud dell'Austria, un uomo armato entra in una scuola secondaria e comincia a sparare, uccidendo almeno nove persone. Anche l'aggressore perde la vita, secondo quanto riferito dalla polizia.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
europasparatorie di massa

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
1 gior
17
55

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
2 gior
9
54

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
100
200

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
2 gior
29
53

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
1 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
66
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
37
72

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
23 ore
16
67

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
49

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
9 ore
11
72

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
85

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
1 gior
14
40

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
3 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
2 gior
35
170

È l'inizio della fine dell'era Trump

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
11 ore
15
48

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
30
67

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
4 gior
25

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
14
45

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
1 gior
90
268

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
2 gior
6
82

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
1 gior
13
88

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
1 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
1 gior
39
85

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
18
22

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
1 gior
1
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
1 gior
27
55

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
3 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
11 ore
9
27

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
2 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
2 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
6 ore
7
14

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
2 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
2 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
20 ore
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
2 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
3 gior
16
39

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
2 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
11 ore
3
19

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
1 gior
9
52

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
1 gior
33
57

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
1 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Scontri casseurs-polizia alla fine della manifestazione di Parigi
LIVE
FRANCIA
31 min

Scontri casseurs-polizia alla fine della manifestazione di Parigi

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
1 ora

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Allarmi bomba negli aerei, la procura di Parigi apre un'inchiesta
LIVE
EUROPA
2 ore
1
3

Allarmi bomba negli aerei, la procura di Parigi apre un'inchiesta

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»
LIVE
STATI UNITI
3 ore
6
8

«Un megalomane a cui non dovrebbero essere date le chiavi di una Ferrari»

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
3 ore

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

La Russia schiera i suoi pezzi da novanta per il trilaterale
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
4 ore
1
16

La Russia schiera i suoi pezzi da novanta per il trilaterale

La protesta continua, ma diminuisce il numero dei manifestanti
LIVE
FRANCIA
4 ore
2

La protesta continua, ma diminuisce il numero dei manifestanti

Sfollati in emergenza, allagate 70mila tende
LIVE
GAZA
6 ore
2
14

Sfollati in emergenza, allagate 70mila tende

Sul darkweb c'è una taglia su Tajani
LIVE
ITALIA
8 ore
9
29

Sul darkweb c'è una taglia su Tajani

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
9 ore
15

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?