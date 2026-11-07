Le sparatorie di massa in Europa più sanguinose dal 2010

2016-2023: dalla Germania alla Serbia. Nel luglio 2016, un diciottenne tedesco-iraniano ossessionato dalle stragi uccide almeno nove persone a Monaco di Baviera. Nel marzo 2023, ad Amburgo, un uomo armato apre il fuoco in una sala di culto dei Testimoni di Geova, uccidendo sei persone prima di suicidarsi. Otto i feriti, tra cui una donna incinta di sette mesi che perde la bambina che portava in grembo. Nel maggio dello stesso anno, la Serbia è colpita da due massacri a distanza di appena 48 ore: un tredicenne uccide otto compagni di classe e una guardia giurata in una scuola di Belgrado. Due giorni dopo, un altro uomo armato uccide otto persone e ne ferisce 14 in un villaggio vicino alla capitale. Entrambi i responsabili vengono arrestati.

2023-2024: le tragedie di Praga e della Croazia. Nel dicembre 2023, uno studente ceco uccide il padre e successivamente apre il fuoco nella propria università a Praga, provocando la morte di 14 persone. Nel luglio 2024, un uomo armato irrompe in una casa di riposo nella Croazia nord-occidentale e uccide sei persone, tra cui la propria madre. Altre cinque rimangono ferite.