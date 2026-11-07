GAZA
Sfollati in emergenza, allagate 70mila tende
Piogge torrenziali causano milioni di danni e nuovi disagi ai rifugiati nella Striscia di Gaza.
Afp
Fonte Ats Ans
Sfollati in emergenza, allagate 70mila tende
0 / 1
Sfollati in emergenza, allagate 70mila tende
Piogge torrenziali causano milioni di danni e nuovi disagi ai rifugiati nella Striscia di Gaza.
Sfollati in emergenza, allagate 70mila tende
Piogge torrenziali causano milioni di danni e nuovi disagi ai rifugiati nella Striscia di Gaza.
GAZA - L'ufficio stampa del governo di Hamas ha riferito che, nelle ultime 12 ore, la pioggia ha allagato 70.000 tende che ospitano sfollati di Gaza e che le condizioni meteorologiche invernali hanno causato finora danni stimati per 3 milioni di dollari. Lo riporta il Times of Israel.
L'ufficio governativo aggiunge che, a causa del maltempo, in diverse zone della Striscia sono crollati numerosi muri, provocando alcuni feriti. Hamas accusa Israele di impedire l'ingresso nella Striscia di rifugi e altre attrezzature necessarie per far fronte alle piogge.
Da parte sua, Israele afferma di limitare l'ingresso di materiali che potrebbero essere utilizzati anche come armi e ha inoltre accusato Hamas di saccheggiare gli aiuti umanitari.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO