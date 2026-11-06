Trump torna all'attacco, «non mollerò mai». E mette Miller a capo dello staff

Il contraccolpo del voto sui mercati finanziari da al tycoon lo spunto per sferrare il primo vero attacco ai democratici dalle elezioni: è colpa loro se Wall Street ha vissuto quella che definisce "una delle giornate peggiori della sua storia". Perché lo tsunami blu ha mandato in fumo 3200 miliardi di dollari di capitalizzazione messi insieme "con un impegno enorme", per colpa - accusa - dei propositi dem di regolamentare Big Tech. Il tycoon, poi, rivendica "al 100%" il pieno supporto alla Super Intelligenza, convinto che "sia miope" non dotarsene, a dispetto della chiara bocciatura dei data center emersa dalle urne in tutto il Paese.

Sull'Iran, poi, il tycoon appare indeciso, ma torna a usare parole dure: "Vogliamo andare oltre e limitarci a certificare l'accordo, il che significherebbe che una cosa del genere non accadrà mai più...Oppure possiamo distruggere il resto del Paese, ma preferirei non farlo, se possibile. Ma forse sarò costretto, lo saprete presto". Nel frattempo ha riunito per la prima volta nel dopo midterm i consiglieri per la sicurezza nazionale. Mentre i media americani hanno dato conto del pressing del vicepresidente Jd Vance per una soluzione negoziale con Teheran, il primo punto del suo programma di rifondazione della destra Usa in vista delle presidenziali del 2028.