Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

In North Carolina ha vinto l'ex governatore Roy Cooper, mentre in South Carolina Annie Andrews ha sconfitto Darline Graham Nordone, sostenuta da Trump. Risultato storico anche in Texas, dove James Talarico è diventato il primo democratico in quasi 40 anni a rappresentare lo Stato al Senato, battendo Ken Paxton, appoggiato dal presidente e sostenuto finanziariamente da Elon Musk con oltre 150 milioni di dollari. In Kansas, Adam Hamilton ha conquistato il primo seggio democratico dal 1932. In Ohio, Sherrod Brown ha riconquistato il seggio un tempo occupato dall'attuale vicepresidente JD Vance, mentre in Georgia Jon Ossoff ha conservato il proprio mandato. Complessivamente, gli americani erano chiamati a rinnovare tutti i 435 seggi della Camera e 35 dei 100 seggi del Senato.