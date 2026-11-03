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Trump chiude il rubinetto, stop agli aiuti militari a Israele

L'interruzione per la fine dell'anno: «Siamo già d'accordo. È un paese prospero, non ha bisogno di 4 miliardi»
Trump chiude il rubinetto, stop agli aiuti militari a Israele
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump chiude il rubinetto, stop agli aiuti militari a Israele
L'interruzione per la fine dell'anno: «Siamo già d'accordo. È un paese prospero, non ha bisogno di 4 miliardi»

WASHINGTON D.C - «Gli aiuti a Israele verranno interrotti alla fine dell'anno. Israele è un paese prospero, non ha bisogno di 4 miliardi in aiuti. Abbiamo già concordato che, entro la fine di quest'anno, non effettueremo più versamenti a favore di Israele». Lo annuncia Donald Trump.

«Naturalmente, continueremo ad aiutare Israele qualora ne avesse bisogno», ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a FOX, sottolineando che Israele avrà l'opzione di acquistare le armi americane. «Possono comprare quello che vogliono», ha messo in evidenza precisando di aver raggiunto un accordo con il premier Benyamin Netanyahu per interrompere gli aiuti militari a Israele.

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