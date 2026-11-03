Trump chiude il rubinetto, stop agli aiuti militari a Israele

«Naturalmente, continueremo ad aiutare Israele qualora ne avesse bisogno», ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a FOX, sottolineando che Israele avrà l'opzione di acquistare le armi americane. «Possono comprare quello che vogliono», ha messo in evidenza precisando di aver raggiunto un accordo con il premier Benyamin Netanyahu per interrompere gli aiuti militari a Israele.