GUERRA IN UCRAINA
Kiev: «Sale a 29 bilancio morti Komysuhvakha, 48 i dispersi»
Operazioni di soccorso proseguono mentre le famiglie attendono notizie dei dispersi.
IMAGO / Anadolu Agency (immagini d'archivio)
Fonte Ats Ans
Kiev: «Sale a 29 bilancio morti Komysuhvakha, 48 i dispersi»
Operazioni di soccorso proseguono mentre le famiglie attendono notizie dei dispersi.
KIEV - Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei russi di ieri su un centro umanitario a Komyshuvakha, un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, "è salito a 29 morti e 5 feriti". Sul posto "sono in corso operazioni di ricerca e soccorso, perché altre 48 persone risultano ancora disperse".
Lo annuncia Mykhailo Semikin, capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhzhia. "La portata della tragedia è terribile. Dietro ogni numero c'è una vita umana, una famiglia che ha perso i propri cari o che sta ancora aspettando notizie dei propri cari", ha sottolineato il responsabile.
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