Che crollo per l'alta velocità! Ora la Spagna viaggia in aereo

Nel primo trimestre 2026, i treni Ave della statale Renfe e delle altre compagnie private hanno trasportato 8,05 milioni di passeggeri, pari al 21% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) spagnola.

Le imprese stanno sostituendo sempre più i viaggi in alta velocità con riunioni in videoconferenza o spostamenti in aereo: il ponte aereo Barcellona Madrid ha registrato nei primi 9 mesi del 2026 un aumento del 4,2% dei passeggeri; mentre i collegamenti Madrid-Siviglia e Madrid-Malaga sono cresciuti di oltre il 20%. Le compagnie stanno adeguando l'offerta: Vueling ha ripristinato il ponte aereo Barcellona-Madrid e aggiunto 2'800 posti sulle rotte verso Siviglia e Malaga. Iberia e Air Europa hanno potenziato i collegamenti fra Madrid e l'Andalusia.