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Omicidio Pasolini, c'è una nuova pista

A oltre 50 anni dalla morte dell'intellettuale, la magistratura torna a indagare. Il legale Maccioni: «Nuovi elementi raccolti dalla difesa».
Omicidio Pasolini, c'è una nuova pista
IMAGO / Cola Images
Fonte Ats Ans Ask
di Redazione
Omicidio Pasolini, c'è una nuova pista
A oltre 50 anni dalla morte dell'intellettuale, la magistratura torna a indagare. Il legale Maccioni: «Nuovi elementi raccolti dalla difesa».

ROMA - La Procura di Roma ha aperto una nuova indagine sull'omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto all'Idroscalo di Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975. A oltre 50 anni dalla morte dello scrittore e regista italiano, la magistratura torna dunque a occuparsi di uno dei delitti più discussi della storia italiana.

Il fascicolo è stato affidato alla pubblico ministero Silvia Santucci. A renderlo noto è l'avvocato Stefano Maccioni, che nelle scorse settimane ha presentato un esposto alla magistratura per chiedere nuovi accertamenti sulla morte dell'intellettuale.

«La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa», ha spiegato Maccioni. «Confidiamo che la Procura della Repubblica di Roma riesca finalmente a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando». Il legale ha inoltre rivolto un appello a chi potrebbe essere a conoscenza di informazioni utili: «Invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare».

L'avvocato ha espresso emozione e soddisfazione per la decisione della Procura. Non è la prima volta che viene chiesta la riapertura del caso: nel 2016 e nel 2023 erano già state presentate due istanze, entrambe respinte. Maccioni aveva avanzato una prima richiesta di riapertura delle indagini già nel marzo del 2009.

Il penalista, che in passato ha rappresentato Guido Mazzon, uno dei cugini di Pasolini, e che attualmente assiste l'Ordine dei giornalisti del Lazio, il regista David Grieco e lo scrittore Giovanni Giovannetti, contesta la ricostruzione giudiziaria che attribuiva la responsabilità esclusiva dell'omicidio a Giuseppe Pelosi. Secondo Maccioni, quella ricostruzione sarebbe stata superata nel corso degli anni, «in particolare dai risultati delle prove scientifiche da noi richieste». La nuova indagine potrebbe dunque contribuire a fare luce sugli interrogativi ancora aperti attorno alla morte di Pasolini.

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