Omicidio Pasolini, c'è una nuova pista

«La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa», ha spiegato Maccioni. «Confidiamo che la Procura della Repubblica di Roma riesca finalmente a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando». Il legale ha inoltre rivolto un appello a chi potrebbe essere a conoscenza di informazioni utili: «Invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare».

L'avvocato ha espresso emozione e soddisfazione per la decisione della Procura. Non è la prima volta che viene chiesta la riapertura del caso: nel 2016 e nel 2023 erano già state presentate due istanze, entrambe respinte. Maccioni aveva avanzato una prima richiesta di riapertura delle indagini già nel marzo del 2009.