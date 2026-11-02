Melania Trump: «Quasi 800 persone evacuate da Oleshky»

«A nome degli Stati Uniti, mi congratulo con la Russia e l'Ucraina per la loro leadership e cooperazione in merito al cessate il fuoco di Oleshky. Spero che serva da base per una pace duratura tra le due nazioni». Il cessate il fuoco, mediato proprio dalla first lady, era iniziato il 27 ottobre e si è concluso ieri.

«Lavoriamo a nuove iniziative umanitarie»

Dunque come detto era scattata ieri sera la fine della tregua umanitaria che era iniziata martedì nella città di Oleshky, nell'Ucraina meridionale, occupata dalle forze russe. La fine del cessate il fuoco è scattata alle 22:59 ora locale (le 21:59 in Ticino), dopo diversi giorni di tregua che hanno consentito l'evacuazione degli abitanti. «Durante questo periodo, le parti hanno rispettato i propri impegni. Ciò ha reso possibile consegnare aiuti umanitari a Oleshky e aiutare i civili che desideravano lasciare la città in tutta sicurezza», ha dichiarato su Telegram il mediatore ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, aggiungendo che sta lavorando con la sua omologa russa, Jana Lantratova, a nuove «iniziative umanitarie».