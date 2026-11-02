Attentato dinamitardo in Colombia, quattro morti tra cui una neonata
Un camion carico di esplosivo è saltato in aria vicino a una base militare a Planadas. Danneggiati un ospedale e diverse abitazioni. Numerosi i feriti.
PLANADAS - Almeno quattro persone, tra cui una neonata di appena due mesi, sono rimaste uccise in un attentato dinamitardo nella Colombia occidentale. Lo ha reso noto la governatrice del dipartimento di Tolima, Adriana Magali Matiz, mentre il Paese attraversa la peggiore ondata di violenza degli ultimi dieci anni.
L'attentato è avvenuto ieri sera nei pressi di una base militare nella città di Planadas, nel sud del dipartimento di Tolima. Un camion carico di esplosivo è saltato in aria, danneggiando parte dell'ospedale locale e diverse abitazioni.
«È con profondo dolore che comunico il bilancio ancora provvisorio dell'attentato a Planadas che ha causato quattro morti, tra cui una neonata di soli due mesi. Inaccettabile!», ha scritto la governatrice Adriana Magali Matiz su X.
Il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Il sindaco di Planadas, Juan Camilo Hueje, ha riferito a una stazione radio locale che l'esplosione ha provocato anche numerosi feriti, trasportati in una scuola per ricevere le prime cure.