Zelensky: «Pronto a incontrare Putin in Turchia»

Secondo Zelensky, i negoziati diretti tra i presidenti possono contribuire a trovare soluzioni a questioni che rimangono irrisolte a livello di delegazioni e gruppi tecnici. "Ecco perché voglio incontrarlo in veste di responsabile delle decisioni", ha osservato Zelensky.

Tra i temi chiave di un potenziale incontro con lo zar, il leader ucraino ha citato il cessate il fuoco lungo la linea del fronte e l'introduzione di un meccanismo per monitorare il rispetto degli accordi. Inoltre, a suo avviso, dovrebbero essere sollevate le questioni relative alle garanzie di sicurezza, alla ricostruzione dell'Ucraina e dei territori.