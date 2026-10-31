La Gen Z scende in piazza, poi scoppiano i disordini: poliziotti feriti

Sindacato di polizia traccia un bilancio misto

La Gewerkschaft der Polizei, il sindacato tedesco di polizia, ha espresso una valutazione contrastante. «Le proteste della Gen Z si sono rivelate molto pacifiche», ha dichiarato Andreas Rosskopf, presidente del settore della polizia federale, alla «Rheinische Post». La situazione è tuttavia peggiorata dopo la conclusione dei cortei, quando gruppi di persone, in parte incappucciate, hanno dato origine a episodi di violenza. Secondo il sindacalista, le forze dell'ordine sono intervenute con decisione, mantenendo complessivamente la situazione sotto controllo. Non sarebbero stati registrati danni materiali ingenti.

Appello a manifestare in oltre 30 città tedesche

L'iniziativa «Gen Z regelt» aveva invitato i giovani a manifestare pacificamente in tutto il Paese. Poco prima delle 20, gli organizzatori avevano comunicato una partecipazione superiore alle 100mila persone, precisando che mancavano ancora i dati di sei-otto città. Le cifre diffuse dalle autorità locali risultavano però in alcuni casi inferiori. Il numero complessivo dei partecipanti resta quindi incerto. Manifestazioni si sono svolte anche in Francia, dove sono scese in piazza circa 320mila persone, di cui 70mila a Parigi. Secondo il ministero dell'Interno francese, entro le 20 erano state arrestate 511 persone. A Parigi e Lione la polizia ha utilizzato gas lacrimogeni.