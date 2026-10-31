Tensioni a Parigi, la polizia lancia lacrimogeni contro i casseurs

In precedenza, nella capitale francese, la situazione appariva calma, anche se il disperdersi della folla procedeva lentamente. Nelle prime file, molti ragazzi con le maschere di Halloween. Un gruppo di 200 persone che avevano dato vita ad un corteo non autorizzato, a rue de la Roquette, vicino alla Bastiglia, erano stati raggiunti dalla polizia.

Tensioni, anche, a Tolosa, Marsiglia e Rennes. In particolare a Marsiglia, dove la manifestazione non era stata annunciata e la polizia sta facendo uso di idranti e lacrimogeni per disperdere la folla. "Le nostre rivendicazioni sono un diritto - ha scritto Jean-Luc Mélenchon, in corteo a Parigi - anche quella di manifestare in sicurezza. Vinceremo".