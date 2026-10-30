Lancio di oggetti contro la polizia al Colosseo

La protesta a Milano

A Milano, invece, la testa del corteo indetto dal sindacato Usb e dagli studenti è arrivata al punto finale in piazza Leonardo Da Vinci, davanti alla sede del Politecnico. Proprio da qui stamattina era partito uno dei due cortei indetti per la giornata di mobilitazione.

«In 100 mila ci siamo presi la città - ha scandito una delle organizzatrici al megafono -. Oggi tantissimi liceali, studenti e lavoratori hanno bloccato le scuole, le università, svuotato le aule, anche tanti docenti hanno partecipato perché sanno cosa vuole dire un'istruzione smantellata e una sicurezza non garantita. Paghe da fame».