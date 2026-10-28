Csia, «fatti gravi e ripetuti. Serve una ricostruzione trasparente»

«Secondo quanto riportato, i comportamenti attribuiti a un ex docente si sarebbero protratti per diversi anni, nonostante ripetute segnalazioni da parte di studenti e insegnanti, alcune delle quali risalirebbero addirittura al periodo 2000-2008. Le testimonianze chiamano quindi in causa non soltanto la condotta del docente, ma anche le modalità e i tempi con cui la direzione scolastica e il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) avrebbero affrontato la situazione», si legge nell'atto parlamentare.

E tre sono in particolare le domande rivolte al Consiglio di Stato. In primis, viene chiesto di rendere pubblici, nel rispetto dei vincoli legali, gli elementi che consentano di chiarire quanto avvenuto. «Quando sono giunte le prime segnalazioni alla direzione scolastica e al DECS, quali verifiche sono state effettuate, con quali tempistiche e quali misure di protezione sono state adottate?» Inoltre, al governo viene chiesto se la gestione delle segnalazioni è stata corretta e tempestiva da parte di «tutti i livelli istituzionali» e se sono emerse omissioni, ritardi o responsabilità.