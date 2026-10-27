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Le note stanno per iniziare a fluttuare

Nel fine settimana Floating Notes Festival vivrà la sua prima edizione a Bellinzona
Le note stanno per iniziare a fluttuare
FLOATING NOTES FESTIVAL
Fonte Floating Notes Festival
elaborata da Redazione
Le note stanno per iniziare a fluttuare
Nel fine settimana Floating Notes Festival vivrà la sua prima edizione a Bellinzona

BELLINZONA - Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il Floating Notes Festival arriva per la prima volta a Bellinzona. Dal 30 ottobre al 1° novembre il Teatro Sociale e il Folk Bar ospiteranno tre giornate dedicate alla musica contemporanea, all’elettronica, al jazz sperimentale e alle nuove forme audiovisive, con progetti che intrecciano suono, immagini e tecnologia.

Ospite principale della serata inaugurale sarà Jeff Mills, figura di riferimento della musica elettronica internazionale, che si esibirà in esclusiva svizzera. Il musicista 63enne originario di Detroit presenterà "Cinemix Metropolis", un cine-concerto costruito attorno alla proiezione di "Metropolis", il film di Fritz Lang del 1927. Mills ne eseguirà dal vivo la colonna sonora elettronica, mettendo in dialogo il cinema espressionista con ritmi meccanici e sonorità contemporanee.

Il programma di venerdì 30 ottobre comincerà alle 15.30 al Folk Bar con un talk insieme a professionisti, seguito alle 17 da un dj set di Toshka. Al Teatro Sociale la cerimonia di apertura è prevista alle 20, mentre Jeff Mills salirà sul palco alle 20.30. La giornata terminerà alle 23.30 al Folk Bar con il dj set di Toshka e JF:RF.

CANTONE
Floating Notes Festival cambia location e accende Bellinzona

La seconda giornata, sabato 31 ottobre, riunirà artisti svizzeri e internazionali impegnati in differenti percorsi di ricerca musicale. Si partirà alle 15.30 al Teatro Sociale con il ticinese Davide Botta, che costruisce ambienti sonori immersivi attraverso elettronica, registrazioni sul campo e performance.

Alle 16.30 toccherà a Nadine Carina, anche lei ticinese, con un progetto nel quale voce, elettronica e scrittura pop sperimentale si fondono in canzoni dalle atmosfere fragili e magnetiche. Alle 17.30 Sara Oswald intreccerà invece violoncello, elettronica e scrittura contemporanea in una musica intima e cinematica.

Il programma proseguirà alle 18.30 con Manuel Troller e "Halcyon Future", lavoro incentrato su un uso radicale e ipnotico della chitarra. Alle 19.30 Julie Campiche porterà l’arpa in un territorio che attraversa jazz, elettronica e improvvisazione.

La serata culminerà alle 21.30 con il pianista francese Christophe Chassol. Sul palco del Sociale presenterà «Funny How?», il suo nuovo progetto discografico, nato da un viaggio nella scena della stand-up comedy americana tra Chicago e New York. Utilizzando voci, ritmi e inflessioni dei comedian, Chassol trasforma la parola parlata in musica per comporre un ritratto corale e politico degli Stati Uniti contemporanei.

Anche la seconda giornata terminerà al Folk Bar, dove alle 23.30 è previsto il dj set di JF:RF. Domenica 1° novembre, alle 10, lo stesso locale ospiterà infine il brunch di chiusura del festival.

I biglietti sono disponibili all’InfoPoint Bellinzona, in piazza Collegiata 12, telefonando allo 091 825 48 18, sul sito di Ticketcorner e in tutti i suoi punti vendita.

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