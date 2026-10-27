Le note stanno per iniziare a fluttuare

BELLINZONA - Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il Floating Notes Festival arriva per la prima volta a Bellinzona. Dal 30 ottobre al 1° novembre il Teatro Sociale e il Folk Bar ospiteranno tre giornate dedicate alla musica contemporanea, all’elettronica, al jazz sperimentale e alle nuove forme audiovisive, con progetti che intrecciano suono, immagini e tecnologia.