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È ancora tempo di code al San Gottardo
Il TCS suggerisce percorsi alternativi per chi si dirige verso nord.
Webcam Gotthard - traffic
È ancora tempo di code al San Gottardo
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È ancora tempo di code al San Gottardo
Il TCS suggerisce percorsi alternativi per chi si dirige verso nord.
È ancora tempo di code al San Gottardo
Il TCS suggerisce percorsi alternativi per chi si dirige verso nord.
AIROLO - Sull'A2, davanti al portale sud del San Gottardo, Tra Faido e Airolo, si è formata una colonna di dieci chilometri in direzione nord, con tempi di attesa fino a un'ora e quaranta minuti.
Una situazione inattesa, visto che le previsioni del Touring Club Svizzero indicavano per la giornata traffico moderato (bollino "giallo").
TCS
A chi viaggia verso nord, il TCS consiglia di percorrere l'A13 del San Bernardino.
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