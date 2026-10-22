Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

SCHENGEN: Una nuova ordinanza disciplina in dettaglio la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (SIS) e i compiti dell'ufficio SIRENE in Svizzera, ovvero il centro nazionale di riferimento e coordinamento per il SIS presso l'Ufficio federale di polizia (Fedpol). Il testo precisa le modalità con cui le autorità svizzere gestiscono e scambiano i dati personali nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza interna e rendere più efficaci i controlli alle frontiere, standardizzando il trattamento dei dati. Questo adeguamento serve ad attuare gli obblighi internazionali di Schengen e mira a garantire una cooperazione senza intoppi con gli altri Stati membri nella lotta alla criminalità.

DOCUMENTI DI IDENTITÀ: La Svizzera modernizza i propri documenti di identità e adegua la relativa ordinanza. A partire dal 1° novembre, l'attuale "passaporto provvisorio" sarà denominato "passaporto di emergenza", il che dovrebbe garantire maggiore chiarezza. Inoltre, in futuro le carte d'identità saranno offerte esplicitamente in due varianti: con e senza chip. La raccolta dei dati biometrici - come le impronte digitali - per passaporti e carte d'identità con chip viene precisata, anche in linea con gli standard internazionali. Sono state poi ridefinite le tariffe per i diversi tipi di documenti, al fine di tenere conto dell'onere amministrativo e delle innovazioni tecniche. Le modifiche riguardano tutti i cittadini svizzeri che richiedono un nuovo passaporto o una nuova carta d'identità.