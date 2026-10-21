Scontro mortale sull'A9, professore condannato

«Ha accettato il rischio di uccidere»

Il procuratore Stephan Johner non ha visto in questa tesi che un «tentativo di fuga, elaborato nel corso dell’inchiesta». Lui che aveva richiesto cinque anni di prigione effettiva per omicidio, ritenendo che la condotta dell’imputato non potesse essere considerata un semplice incidente. «La perizia dimostra che l’acceleratore è rimasto premuto fino a 2,7 secondi prima dell’impatto». Ricorda che il sessantenne aveva inizialmente attribuito la colpa alla vittima, «prima di rifugiarsi dietro il suo diritto al silenzio, poi questa nuova scusa del medicinale». «È l’unica e sola causa della morte» di questa donna, ha ribadito il magistrato. «Agendo così, Daniel ha accettato il rischio di uccidere».

La difesa invoca l’incidente

L’udienza ha assunto anche i toni di un regolamento di conti sulla durata della procedura (6 anni in totale). Il procuratore la attribuisce a una strategia volta a «controllare tutto», a colpi di ricorsi destinati a preservare la reputazione e l’anonimato del professore. L’avvocata Miriam Mazou ricorda che era stata negoziata una procedura semplificata con il precedente procuratore, prima che Stephan Johner vi rinunciasse. «In effetti, questa inchiesta non avrebbe mai dovuto durare sei anni», ammette. «Tuttavia, non è colpa nostra».