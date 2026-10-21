La lotta alla criminalità organizzata fa l'unanimità in Parlamento

"Giuridicamente non è ammissibile richiedere in modo sistematico in tutto il Cantone un estratto del casellario giudiziale. Dato che non è lecito non lo faremo", ha risposto in modo deciso Peter Peyer alla richieste avanzate in sala.

La tempistica della strategia cantonale

Nei prossimi mesi il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) lavorerà a una strategia cantonale per la lotta al crimine organizzato. Il DGSS vuole commissionare ancora quest'anno una perizia giuridica esterna, che dovrà analizzare le basi legali, i limiti e i margini di manovra per lo scambio di informazioni tra le autorità nella lotta alla criminalità organizzata nel Cantone. L'obiettivo secondo Peyer è di riuscire a introdurre le prime misure nel 2028. Nel 2029 la strategia verrà consolidata e nel 2030 verrà valutato quanto è stato fatto.