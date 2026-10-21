Andrea Stauffacher condannata a un anno di reclusione

Stauffacher aveva preso parte nel febbraio 2022 e nel febbraio 2023 a due manifestazioni non autorizzate a Zurigo e Basilea. Nel primo caso, durante una contro-dimostrazione con 2000 persone, alcuni individui avevano attaccato la polizia lanciando ciottoli e mobilio di ristoranti.

Nel secondo episodio, avvenuto nel corso di un raduno contro la crisi climatica al quale erano presenti in 500, gli agenti sono stati aggrediti con pietre, flaconi di vernice e materiale pirotecnico. Diversi poliziotti avevano subito ustioni e traumi all'udito. Secondo l'accusa, la militante era in prima fila in occasione di queste proteste, non si è mai dissociata dagli atti violenti e anzi era il principale pilastro di tali movimenti.