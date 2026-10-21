Andrea Stauffacher condannata a un anno di reclusione
L'estremista di sinistra, sul cui conto gravavano già diversi precedenti, non si è presentata al processo.
L'estremista di sinistra, sul cui conto gravavano già diversi precedenti, non si è presentata al processo.
ZURIGO - Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato oggi a un anno di prigione da scontare l'estremista di sinistra 76enne Andrea Stauffacher per la partecipazione a manifestazioni violente. La militante di lunga data, sul cui conto gravavano già diversi precedenti, non si è presentata al processo.
L'istanza di primo grado ha riconosciuto la donna colpevole di sommossa e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. La corte ha seguito in gran parte le richieste della procura, che domandava per l'imputata una pena detentiva di un anno e tre mesi.
Stauffacher aveva preso parte nel febbraio 2022 e nel febbraio 2023 a due manifestazioni non autorizzate a Zurigo e Basilea. Nel primo caso, durante una contro-dimostrazione con 2000 persone, alcuni individui avevano attaccato la polizia lanciando ciottoli e mobilio di ristoranti.
Nel secondo episodio, avvenuto nel corso di un raduno contro la crisi climatica al quale erano presenti in 500, gli agenti sono stati aggrediti con pietre, flaconi di vernice e materiale pirotecnico. Diversi poliziotti avevano subito ustioni e traumi all'udito. Secondo l'accusa, la militante era in prima fila in occasione di queste proteste, non si è mai dissociata dagli atti violenti e anzi era il principale pilastro di tali movimenti.
Data la storia personale della diretta interessata, non è possibile formulare una prognosi favorevole riguardo a una sua futura condotta rispettosa della legge, ha dichiarato il giudice leggendo la sentenza. Stauffacher ha cinque precedenti penali e le sanzioni pecuniarie inflitte in passato non hanno sortito alcun effetto, ha proseguito, motivando così il periodo da passare in carcere decretato nei suoi confronti.
L'imputata, come accaduto anche in marzo per la prima udienza, non si è presentata in aula. Oggi si trovava però all'esterno del tribunale insieme a una cinquantina di manifestanti, che hanno fatto scoppiare dei petardi durante l'udienza. La donna, che continua tuttora a partecipare a dimostrazioni politiche, non ha nemmeno permesso al suo avvocato di prendere la parola durante il processo per difenderla. "Non vuole sottomettersi al potere della giustizia", ha spiegato il legale.
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