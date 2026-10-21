Nel 2027 le FFS festeggeranno i loro 125 anni di storia

Il calendario prevede inoltre uno spettacolo gratuito di luci e musica alla stazione centrale di Zurigo, in programma ogni sera dal 6 al 14 marzo 2027. Dal 24 marzo al 10 ottobre, il Museo svizzero dei Trasporti di Lucerna ospiterà invece la mostra temporanea «FFS Fucina del futuro», dedicata alle innovazioni e al rapporto tra persone, mobilità e tecnologia, con una rappresentazione artistica dei trasporti pubblici del futuro.

Il 29 e 30 maggio 2027 sarà la volta della stazione di smistamento di Limmattal (ZH), dove il «Railshow FFS» proporrà una parata di treni storici e moderni. L'evento offrirà anche la possibilità di scoprire i retroscena e il funzionamento di una stazione di smistamento.