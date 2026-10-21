Nel 2027 le FFS festeggeranno i loro 125 anni di storia
In programma diversi eventi e viaggi con biglietti a prezzo ridotto
In programma diversi eventi e viaggi con biglietti a prezzo ridotto
BERNA - Il 2027 sarà un anno di festa per le FFS, che celebreranno i loro 125 anni con una serie di eventi organizzati in tutta la Svizzera. Fondate il 1° gennaio 1902, quando la Svizzera riunì le principali linee ferroviarie in un'unica azienda, le Ferrovie federali svizzere segneranno questo anniversario con diverse manifestazioni. Il via sarà dato il 28 gennaio 2027, con due treni speciali che collegheranno Zurigo e Losanna a Olten, rievocando il primo viaggio storico delle FFS. Il pubblico potrà aggiudicarsi i biglietti su ffs.ch/125anni.
Eventi anche in Ticino: appuntamento tra Bellinzona e Locarno
I festeggiamenti toccheranno anche il Ticino. Dal 24 luglio al 4 settembre 2027, lungo la tratta ferroviaria Bellinzona-Locarno, si svolgerà l'iniziativa «Momenti FFS». I partecipanti potranno scoprire diverse attrazioni e installazioni spostandosi a piedi, in treno o in bicicletta.
Il calendario prevede inoltre uno spettacolo gratuito di luci e musica alla stazione centrale di Zurigo, in programma ogni sera dal 6 al 14 marzo 2027. Dal 24 marzo al 10 ottobre, il Museo svizzero dei Trasporti di Lucerna ospiterà invece la mostra temporanea «FFS Fucina del futuro», dedicata alle innovazioni e al rapporto tra persone, mobilità e tecnologia, con una rappresentazione artistica dei trasporti pubblici del futuro.
Il 29 e 30 maggio 2027 sarà la volta della stazione di smistamento di Limmattal (ZH), dove il «Railshow FFS» proporrà una parata di treni storici e moderni. L'evento offrirà anche la possibilità di scoprire i retroscena e il funzionamento di una stazione di smistamento.
Dal 30 settembre al 3 ottobre 2027, nei pressi della stazione di Losanna, sarà proposto un altro spettacolo gratuito di luci e musica dedicato alla storia delle FFS. Le stazioni di Ginevra e Basilea ospiteranno invece, da febbraio a dicembre, una caccia al tesoro interattiva che permetterà di esplorare gli angoli meno conosciuti dei due scali e approfondire la storia della ferrovia.
Carte giornaliere più economiche
Le FFS annunciano inoltre un «Pass 125 anni», che permetterà di usufruire di carte giornaliere a prezzo ridotto. Le modalità e le tariffe di questa offerta speciale saranno svelate all'inizio del 2027. «Queste festività sono un messaggio di ringraziamento alla clientela, alla popolazione svizzera, ai responsabili politici, ai partner e alle generazioni successive di collaboratrici e collaboratori che rendono possibile e plasmano la ferrovia da 125 anni», scrivono le FFS.
L'anniversario sarà anche l'occasione per ripercorrere il ruolo delle ferrovie nello sviluppo della Svizzera. Dalla nascita delle FFS, il 1° gennaio 1902, la rete ferroviaria ha contribuito alla coesione sociale, alla crescita economica e alla qualità della vita nel Paese, un ruolo che continua a svolgere ancora oggi.
Ma lo sguardo è rivolto anche al futuro. Di fronte all'evoluzione della mobilità, della società e delle esigenze della clientela, le FFS intendono proseguire lo sviluppo della ferrovia e del trasporto pubblico insieme alla Confederazione, ai Cantoni e agli altri partner del settore.
L'obiettivo, sottolinea l'azienda, è garantire anche nei prossimi anni collegamenti affidabili in tutta la Svizzera, contribuendo a rendere il Paese efficiente, vivibile e rispettoso del clima.