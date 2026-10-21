Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi
L'entrata in vigore della modifica del Codice civile è fissata per il prossimo 1° gennaio
BERNA - A partire dal prossimo anno, i coniugi potranno nuovamente portare un doppio cognome. Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della modifica del codice civile per il prossimo 1° gennaio.
Al momento del matrimonio, spesso i coniugi vorrebbero mantenere il proprio cognome. Allo stesso tempo, nutrono frequentemente il desiderio di rendere visibile, attraverso il cognome, il legame tra loro e con i figli in comune. Tuttavia, il diritto vigente dal 2013 non ammette il doppio cognome. Dal 2027 i coniugi potranno nuovamente portare un doppio cognome, con o senza trattino. Per i figli, invece, questa possibilità rimane esclusa, scrive il Consiglio federale in un comunicato.
Periodo transitorio
A partire dal prossimo anno, le persone già sposate potranno dichiarare all’ufficio dello stato civile, di voler portare un doppio cognome ufficiale. In futuro non sarà più possibile inserire nel passaporto o nella carta d’identità un cognome di affinità diverso dal cognome ufficiale.
Il Consiglio federale ha tuttavia deciso che, per un periodo transitorio, sarà ancora possibile iscrivere il cognome di affinità nei documenti d’identità. Questo consente alle autorità di effettuare gli adeguamenti tecnici necessari per l’adeguamento. La durata del periodo transitorio non è ancora stata fissata e in ogni caso «sarà comunicata con sufficiente anticipo al pubblico e alle autorità».