Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi

Periodo transitorio

A partire dal prossimo anno, le persone già sposate potranno dichiarare all’ufficio dello stato civile, di voler portare un doppio cognome ufficiale. In futuro non sarà più possibile inserire nel passaporto o nella carta d’identità un cognome di affinità diverso dal cognome ufficiale.

Il Consiglio federale ha tuttavia deciso che, per un periodo transitorio, sarà ancora possibile iscrivere il cognome di affinità nei documenti d’identità. Questo consente alle autorità di effettuare gli adeguamenti tecnici necessari per l’adeguamento. La durata del periodo transitorio non è ancora stata fissata e in ogni caso «sarà comunicata con sufficiente anticipo al pubblico e alle autorità».