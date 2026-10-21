Carenze di personale nella protezione civile: ecco il piano di Berna

La situazione della PC non è infatti rosea: al primo gennaio 2025 i militi effettivi erano solo 57'000, contro l'obiettivo fissato di 72'000, con un reclutamento annuo di circa 4500 unità che porterebbe a 50'000 militi entro il 2030 se la tendenza non cambierà.

Per correggere il tiro, nel marzo dello scorso anno il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e civile (LPPC). Per applicare le modifiche il Consiglio federale ha ora adattato quattro ordinanze: quella sulla protezione civile, quella sul servizio civile, quella sul trattamento dati del servizio civile, quella sui sistemi d'informazione militari e quella sui sistemi d'informazione del DDPS. Si tratta soprattutto di modifiche di natura organizzativa e amministrativa e riguardano in primo luogo i Cantoni, precisa la nota.