Mark Dittli sarà il nuovo caporedattore della NZZ
Il giornalista subentrerà a Eric Gujer nel febbraio 2027, portando in dote esperienza internazionale e una visione imprenditoriale.
Il giornalista subentrerà a Eric Gujer nel febbraio 2027, portando in dote esperienza internazionale e una visione imprenditoriale.
ZURIGO - Mark Dittli sarà il nuovo caporedattore della "Neue Zürcher Zeitung". Il cofondatore della rivista finanziaria "The Market" subentrerà il 1° febbraio 2027 a Eric Gujer, che assumerà la nuova funzione di direttore editoriale per la Germania in seno al gruppo zurighese.
Dittli - 52 anni - è noto per un giornalismo analitico e indipendente con un chiaro orientamento liberale, ha indicato oggi la NZZ. Vanta oltre 25 anni di esperienza giornalistica, uniti a una solida esperienza nella direzione di redazioni e nello sviluppo imprenditoriale di offerte giornalistiche.
Ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 2000 presso il quotidiano "Finanz und Wirtschaft", in particolare come corrispondente da New York. Ne è poi stato caporedattore dal 2012 al 2017.