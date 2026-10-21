Mark Dittli sarà il nuovo caporedattore della NZZ

Dittli - 52 anni - è noto per un giornalismo analitico e indipendente con un chiaro orientamento liberale, ha indicato oggi la NZZ. Vanta oltre 25 anni di esperienza giornalistica, uniti a una solida esperienza nella direzione di redazioni e nello sviluppo imprenditoriale di offerte giornalistiche.

Ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 2000 presso il quotidiano "Finanz und Wirtschaft", in particolare come corrispondente da New York. Ne è poi stato caporedattore dal 2012 al 2017.