Lancia una molotov in stazione e fugge
Un uomo mascherato di 33 anni è stato arrestato a Oerlikon dopo aver seminato il panico durante l'ora di punta.
Un uomo mascherato di 33 anni è stato arrestato a Oerlikon dopo aver seminato il panico durante l'ora di punta.
ZURIGO - Ha lanciato una bomba molotov da una banchina all'altra della stazione ferroviaria di Oerlikon, a Zurigo, mentre numerosi pendolari attendevano i treni. Protagonista dell'episodio, avvenuto questa sera martedì 20 ottobre, un uomo mascherato di 33 anni, successivamente arrestato dalla polizia.
Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, l'uomo si trovava sulla banchina tra i binari 4 e 5 quando ha dato fuoco a una bottiglia di vetro contenente liquido infiammabile. L'ha quindi lanciata oltre i binari, in direzione di una scala che conduce a un'altra banchina. La bottiglia si è infranta e il liquido ha preso fuoco.
La fuga e l'arresto
Subito dopo il lancio, l'uomo è fuggito attraversando i binari in direzione dello stabilimento ABB. La sua fuga è però durata poco: alcuni passanti sono riusciti a fermarlo nei pressi della stazione e lo hanno trattenuto fino all'arrivo degli agenti.
Il presunto responsabile, un cittadino svizzero di 33 anni, è stato arrestato e accompagnato in commissariato per essere interrogato. Le circostanze dell'accaduto e il movente del gesto restano da chiarire e sono oggetto di indagine da parte della polizia cittadina.
Nessun ferito, treni regolari
Al momento dell'episodio, numerosi pendolari si trovavano sulle banchine della stazione. Alcune persone erano nelle immediate vicinanze del punto in cui la bottiglia incendiaria si è infranta, ma si sono allontanate prima dell'arrivo della polizia.
Fortunatamente, secondo le informazioni attualmente disponibili, non si registrano feriti. Il traffico ferroviario non ha subito interruzioni e i treni hanno continuato a circolare regolarmente.