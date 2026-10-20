Lancia una molotov in stazione e fugge

La fuga e l'arresto

Subito dopo il lancio, l'uomo è fuggito attraversando i binari in direzione dello stabilimento ABB. La sua fuga è però durata poco: alcuni passanti sono riusciti a fermarlo nei pressi della stazione e lo hanno trattenuto fino all'arrivo degli agenti.

Il presunto responsabile, un cittadino svizzero di 33 anni, è stato arrestato e accompagnato in commissariato per essere interrogato. Le circostanze dell'accaduto e il movente del gesto restano da chiarire e sono oggetto di indagine da parte della polizia cittadina.