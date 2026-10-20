Finge di avere l'auto guasta e rivende quelle sostitutive

La donna è sospettata di aver agito con lo stesso sistema ai danni di oltre dieci garage, riuscendo a procurarsi diverse migliaia di franchi.

Il raggiro delle auto sostitutive

Stando a quanto comunicato dalla polizia, negli scorsi mesi la 47enne avrebbe contattato diverse autofficine chiedendo se fosse possibile far riparare la propria automobile e ottenere, nel frattempo, un veicolo sostitutivo.