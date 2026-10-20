Tamedia, oltre 100 dipendenti in piazza contro i licenziamenti
Protesta a Zurigo contro il taglio di 34 posti a tempo pieno. I lavoratori chiedono investimenti nel giornalismo e criticano il ricorso all'IA.
Protesta a Zurigo contro il taglio di 34 posti a tempo pieno. I lavoratori chiedono investimenti nel giornalismo e criticano il ricorso all'IA.
ZURIGO - Oltre 100 dipendenti di Tamedia si sono riuniti martedì a mezzogiorno davanti alla sede principale della casa editrice, in Werdstrasse a Zurigo, per protestare contro i licenziamenti annunciati nelle scorse settimane. I manifestanti hanno chiesto lo stop immediato ai tagli occupazionali, ricevendo anche il sostegno del presidente della città di Zurigo, Raphael Golta (PS).
Intervenendo davanti ai lavoratori, Golta si è definito un «bambino del Tagi», ricordando il suo legame con il quotidiano zurighese, che continua a leggere ogni mattina per informarsi su quanto accade nel mondo. L'ex giornalista ha espresso preoccupazione per il futuro dell'informazione locale, sottolineando di voler continuare a leggere articoli scritti da professionisti del settore e non da sistemi di intelligenza artificiale.
Nel mirino dei manifestanti è finita soprattutto la direzione aziendale, accusata dalle redazioni di far ricadere sistematicamente sui dipendenti le conseguenze di decisioni sbagliate e strategie inefficaci. «Dove si dovrebbero ancora fare licenziamenti?», ha chiesto una delle relatrici, denunciando la progressiva riduzione delle risorse a disposizione delle redazioni. Tra gli slogan comparsi sui cartelli anche «Giornalismo invece di IA», a sottolineare la richiesta di puntare sul lavoro dei professionisti dell'informazione.
Alla mobilitazione si sono uniti anche alcuni collaboratori delle redazioni Tamedia della Svizzera romanda. I colleghi francofoni hanno inoltre espresso la propria solidarietà attraverso una lettera diffusa martedì, ribadendo il sostegno ai dipendenti zurighesi coinvolti nei tagli.
Circa due settimane fa, Tamedia aveva annunciato la soppressione di 34 posti di lavoro a tempo pieno nelle redazioni delle news della Svizzera tedesca e della Romandia. La misura comporterà il licenziamento di 41 dipendenti. Il personale chiede ora che venga avviata una procedura di consultazione anche nella Svizzera tedesca, e non soltanto nella Svizzera romanda. Tra le altre rivendicazioni figurano la presa in considerazione delle partenze volontarie e maggiori investimenti nel giornalismo realizzato da professionisti, anziché affidato all'intelligenza artificiale.