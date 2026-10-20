Tamedia, oltre 100 dipendenti in piazza contro i licenziamenti

Alla mobilitazione si sono uniti anche alcuni collaboratori delle redazioni Tamedia della Svizzera romanda. I colleghi francofoni hanno inoltre espresso la propria solidarietà attraverso una lettera diffusa martedì, ribadendo il sostegno ai dipendenti zurighesi coinvolti nei tagli.

Circa due settimane fa, Tamedia aveva annunciato la soppressione di 34 posti di lavoro a tempo pieno nelle redazioni delle news della Svizzera tedesca e della Romandia. La misura comporterà il licenziamento di 41 dipendenti. Il personale chiede ora che venga avviata una procedura di consultazione anche nella Svizzera tedesca, e non soltanto nella Svizzera romanda. Tra le altre rivendicazioni figurano la presa in considerazione delle partenze volontarie e maggiori investimenti nel giornalismo realizzato da professionisti, anziché affidato all'intelligenza artificiale.