Quattro auto coinvolte in una serie di schianti: cinque feriti

A seguito dell'impatto, entrambe le vetture hanno urtato un'altra automobile ciascuna. In uno di questi scontri si è verificata anche una collisione frontale-laterale.

Il bilancio è di cinque feriti, due dei quali in modo lieve. Uno dei conducenti è stato estratto dal veicolo dai pompieri. Per soccorrere e trasportare i feriti in ospedale sono intervenuti quattro equipaggi di ambulanza e un elicottero della Rega.