Quattro auto coinvolte in una serie di schianti: cinque feriti
Uno dei conducenti è stato liberato dalle lamiere dai pompieri. Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi di ambulanze e un elicottero della Rega.
BOLTIGEN - Cinque persone sono rimaste ferite in una serie di collisioni che hanno coinvolto quattro automobili nel Canton Berna.
Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale bernese, l'incidente si è verificato lunedì, poco dopo le 16.30 nel Comune di Boltigen. Un'automobile ha invaso la corsia opposta, per motivi ancora da chiarire, scontrandosi lateralmente con un veicolo che procedeva in senso contrario.
A seguito dell'impatto, entrambe le vetture hanno urtato un'altra automobile ciascuna. In uno di questi scontri si è verificata anche una collisione frontale-laterale.
Il bilancio è di cinque feriti, due dei quali in modo lieve. Uno dei conducenti è stato estratto dal veicolo dai pompieri. Per soccorrere e trasportare i feriti in ospedale sono intervenuti quattro equipaggi di ambulanza e un elicottero della Rega.
La Polizia cantonale bernese ha avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.