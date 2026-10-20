Una mozione chiede il certificato di capacità per chi conduce carrozze
Il dibattito è stato rilanciato da un recente incidente mortale in Engadina che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza.
PONTRESINA - Il consigliere nazionale socialista di Lucerna Hasan Candan ha presentato una mozione per introdurre l'obbligo di un certificato di capacità per chi siede alla guida di una carrozza. L'associazione di categoria accoglie favorevolmente la proposta. Nel frattempo, proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto oltre due mesi fa in Engadina.
Attualmente, l'unica condizione necessaria per condurre una carrozza è l'età. Il conducente deve aver compiuto quattordici anni. Secondo la mozione del deputato, questa disposizione non sarebbe più adeguata agli elevati requisiti richiesti per il trasporto professionale di passeggeri su strada. A riferire per primo della proposta è stato il portale di informazioni della Svizzera centrale "Zentralplus".
Associazione di categoria è favorevole
Vereinigung Pferd (letteralmente associazione cavallo, che si definisce portavoce politico del cavallo, dei suoi utilizzatori e proprietari) e la federazione degli sport equestri Swiss Equestrian sostengono l'introduzione di un simile certificato di capacità, hanno confermato a Keystone-ATS. Chi trasporta passeggeri si assume una particolare responsabilità nei confronti delle persone e dei cavalli. Una formazione approfondita costituisce quindi un presupposto fondamentale.
Candan chiede una formazione adeguata e approfondita. Attualmente, in alcuni Comuni esistono già regolamenti locali, ma a suo avviso è necessaria una normativa nazionale uniforme.
Swiss Equestrian dispone già di percorsi formativi di questo tipo, ha sottolineato l'associazione. "Occorre partire da quanto già esiste, per evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi inutili", sostiene il presidente dell'organizzazione e consigliere agli Stati Damian Müller (PLR/LU), che chiede una stretta collaborazione con l'associazione nell'elaborazione della normativa.
Proseguono le indagini sull'incidente in Val Roseg
Il dibattito politico fa seguito al grave incidente con una carrozza avvenuto a metà agosto in Engadina. Un gruppo turistico di circa 40 persone stava rientrando a Pontresina dalla Val Roseg quando, durante una discesa, i freni di una carrozza trainata da tre cavalli hanno perso efficacia.
Nel tentativo di deviare verso uno spiazzo più pianeggiante, uno dei cavalli è caduto. La carrozza non ha più potuto essere governata e si è schiantata violentemente contro un albero. Una donna di 73 anni riportò ferite mortali. Altre dodici persone furono trasportate negli ospedali della zona con tre elicotteri e quattro ambulanze.
La Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un procedimento penale nei confronti di una persona per omicidio colposo. Le indagini sono tuttora in corso, ha comunicato la magistratura a Keystone-ATS.