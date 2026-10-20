Orologi svizzeri: esportazioni da record, settembre vola oltre l’11%

Settembre presenta quindi una crescita di nuovo sostanziale dopo il +9,1% di agosto, il +9,6% di luglio e il +11,2% di giugno, che erano seguiti al mini rimbalzo di maggio (+0,4%) e a un aprile molto difficile (-16,6%). Sull'arco dei primi nove mesi il bilancio è positivo: l'export orologiero elvetico è infatti salito (sempre su base annua) del 2,7% in valore (a 19,5 miliardi di franchi).

A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione su settembre, spicca la progressione degli Stati Uniti (+85,7% a 293 milioni di franchi), che rimangono il principale sbocco del made in Switzerland; seguono Francia (+11,1% a 247 milioni), Giappone (+8,0% a 177 milioni), Regno Unito (-5,2% a 164 milioni), Hong Kong (+3,0% a 161 milioni) e Cina continentale (+5,8% a 130 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 53% delle vendite oltre frontiera.