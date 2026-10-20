Orologi svizzeri: esportazioni da record, settembre vola oltre l’11%
A trascinare le vendite soprattutto gli Stati Uniti
BIENNE (BE) - Le vendite di orologi svizzeri all'estero sono aumentate sensibilmente in settembre, confermando una tendenza rilevata già nei tre mesi precedenti.
Stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell'industria orologiera (FH), nel nono mese del 2026 le esportazioni si sono attestate a 2,2 miliardi di franchi, in progressione dell'11,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In termini di numero i segnatempo smerciati hanno presentato un incremento ancora più marcato, pari al 19,9% (a 1,4 milioni).
Settembre presenta quindi una crescita di nuovo sostanziale dopo il +9,1% di agosto, il +9,6% di luglio e il +11,2% di giugno, che erano seguiti al mini rimbalzo di maggio (+0,4%) e a un aprile molto difficile (-16,6%). Sull'arco dei primi nove mesi il bilancio è positivo: l'export orologiero elvetico è infatti salito (sempre su base annua) del 2,7% in valore (a 19,5 miliardi di franchi).
A livello di singoli mercati e tornando a focalizzare l'attenzione su settembre, spicca la progressione degli Stati Uniti (+85,7% a 293 milioni di franchi), che rimangono il principale sbocco del made in Switzerland; seguono Francia (+11,1% a 247 milioni), Giappone (+8,0% a 177 milioni), Regno Unito (-5,2% a 164 milioni), Hong Kong (+3,0% a 161 milioni) e Cina continentale (+5,8% a 130 milioni). Insieme questi sei mercati rappresentano il 53% delle vendite oltre frontiera.
Con accenti diversi, seppur sempre in progressione, si presenta l'andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un aumento del 30,2% in termini di valore, la gamma 200-500 un incremento del 52,1%, il comparto 500-3000 segna +11,8%, mentre per la fascia oltre 3000 franchi la crescita è del 9,9%.