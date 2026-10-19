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Tre militari feriti in un incidente nautico
Le operazioni di soccorso hanno coinvolto sia la Rega sia ambulanze civili, mentre restano ignote le dinamiche dell'incidente.
TiPress (immagine d'archivio)
Fonte Ats
Tre militari feriti in un incidente nautico
Le operazioni di soccorso hanno coinvolto sia la Rega sia ambulanze civili, mentre restano ignote le dinamiche dell'incidente.
GERSAU - Tre militari sono rimasti feriti oggi verso le 19.00 in un incidente nautico avvenuto sul Lago dei Quattro Cantoni, nella zona di Gersau (SZ), mentre erano a bordo di un'imbarcazione da addestramento. Sono stati ricoverati in ospedale, ha reso noto l'esercito.
I tre fanno parte della scuola reclute del genio 73, hanno aggiunto le forze armate in un comunicato, precisando che uno è stato trasportato in ospedale dalla Rega, mentre gli altri due da ambulanze civili. Non sono note le cause dell'incidente. È stata avviata un'inchiesta da parte della giustizia militare.
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