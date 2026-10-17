Stesso reddito, imposte diverse: cambiando Comune risparmi il 90%

Fino a 18mila franchi di risparmio

Un esempio rende bene l'idea. Una famiglia con due figli e un reddito lordo complessivo di 150mila franchi paga a Les Verrières, nel Canton Neuchâtel, il 13,57% di imposte. A Baar, nel Canton Zugo, appena l'1,34%. La differenza ammonta a 18'351 franchi all'anno, con un risparmio superiore al 90%.

Per i redditi più elevati, invece, sono i Comuni svittesi di Freienbach e Wollerau a risultare particolarmente vantaggiosi. Una famiglia con due figli e un reddito di un milione di franchi paga circa 164'500 franchi di imposte in queste località, contro i 363'500 franchi richiesti a Château-d'Oex e in diversi altri Comuni vodesi. Quasi 200mila franchi di differenza.