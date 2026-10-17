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Stesso reddito, imposte diverse: cambiando Comune risparmi il 90%

Da Zugo a Svitto, la mappa dei Comuni dove si pagano meno imposte cambia in base al reddito e alla famiglia. Le differenze possono essere enormi, ma gli affitti rischiano di annullare il risparmio.
Stesso reddito, imposte diverse: cambiando Comune risparmi il 90%
Tipress
Fonte Tages-Anzeiger
elaborata da Redazione
Stesso reddito, imposte diverse: cambiando Comune risparmi il 90%
Da Zugo a Svitto, la mappa dei Comuni dove si pagano meno imposte cambia in base al reddito e alla famiglia. Le differenze possono essere enormi, ma gli affitti rischiano di annullare il risparmio.

ZURIGO - In Svizzera, a parità di reddito, il luogo di residenza può fare un'enorme differenza sulla fattura fiscale. Nei casi più estremi, trasferirsi da un Comune all'altro permette di risparmiare oltre il 90% delle imposte. È quanto emerge da un'analisi del Tages-Anzeiger, basata sui dati dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Il quotidiano zurighese ha confrontato il carico fiscale nei Comuni svizzeri, prendendo in considerazione 20 diverse tipologie di economie domestiche e 27 fasce di reddito. Il risultato? Non esiste un paradiso fiscale uguale per tutti: il Comune più conveniente cambia a seconda del reddito e della composizione familiare.

Fino a 18mila franchi di risparmio
Un esempio rende bene l'idea. Una famiglia con due figli e un reddito lordo complessivo di 150mila franchi paga a Les Verrières, nel Canton Neuchâtel, il 13,57% di imposte. A Baar, nel Canton Zugo, appena l'1,34%. La differenza ammonta a 18'351 franchi all'anno, con un risparmio superiore al 90%.

Per i redditi più elevati, invece, sono i Comuni svittesi di Freienbach e Wollerau a risultare particolarmente vantaggiosi. Una famiglia con due figli e un reddito di un milione di franchi paga circa 164'500 franchi di imposte in queste località, contro i 363'500 franchi richiesti a Château-d'Oex e in diversi altri Comuni vodesi. Quasi 200mila franchi di differenza.

Zugo conveniente anche per il ceto medio
Il Canton Zugo si distingue per una fiscalità particolarmente favorevole anche per i redditi più contenuti. Una famiglia con due figli e due stipendi, per esempio, non paga imposte sul reddito fino a 100mila franchi di entrate complessive.

Tra gli altri Cantoni emergono situazioni molto diverse. Ginevra risulta relativamente conveniente per la fascia medio-bassa, ma applica una tassazione elevata ai redditi più alti. Appenzello Interno è invece più favorevole ai contribuenti facoltosi, mentre Berna presenta un carico fiscale elevato per quasi tutte le categorie di reddito.

Attenzione però agli affitti
Trasferirsi in un paradiso fiscale non significa necessariamente risparmiare. Come sottolinea il Tages-Anzeiger, per le economie domestiche con redditi bassi il costo dell'alloggio può pesare molto più delle imposte.

Nei Comuni fiscalmente più vantaggiosi, infatti, gli affitti tendono a essere elevati. Al contrario, località con una pressione fiscale maggiore possono risultare complessivamente più economiche grazie a costi abitativi inferiori.

L'analisi considera le imposte sul reddito comunali, cantonali e federali, ma esclude quelle sulla sostanza, le imposte di culto e altre tasse. Il carico fiscale effettivo può quindi variare in funzione delle deduzioni individuali.

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