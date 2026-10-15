Vaccinazione contro il papillomavirus: si cambia

Altri dati utili (*)

Nel 2025 sono state 3'355 le persone che hanno ricevuto una prima dose di vaccino, con un’età media di accesso alla vaccinazione di 14 anni. Nel 2024, la percentuale di sedicenni vaccinate con due dosi era pari al 71% tra le ragazze e al 58% tra i ragazzi, indicando un livello di adesione superiore alla media svizzera registrata nel periodo 2023-2025. A livello nazionale l’obiettivo è raggiungere una copertura vaccinale compresa tra l’80% e il 90%, così da contribuire a ridurre il carico di malattia e i tassi di infezione.



Per le persone che iniziano la vaccinazione tra gli 11 e i 14 anni sono raccomandate due dosi, somministrate nell’arco di almeno 6 mesi. Per chi inizia invece la vaccinazione tra i 15 e i 26 anni sono raccomandate tre dosi, anch’esse da effettuare nell’arco di 6 mesi. Le attuali conoscenze scientifiche non indicano la necessità di ricevere dosi di richiamo.



(*) Fonte: comunicato stampa Ufficio del medico cantonale

