Locarno al Forum dei sindaci delle Nazioni Unite: «Le città devono essere ascoltate»

«Le città sono non solo dove tante idee nascono, ma anche dove le idee sono realmente messe alla prova», ha sottolineato Pini. «Perciò è importante che gli enti locali - quali enti di massima prossimità - siano coinvolti e ascoltati nelle discussioni politiche internazionali».

Per il sindaco, la partecipazione rappresenta anche un'opportunità per rafforzare i legami con altre realtà urbane. «Per Locarno è un onore essere al tavolo e contribuire a queste riflessioni che, pur essendo di ampio respiro, possono avere conseguenze concrete per ognuno di noi. Il tutto condividendo le proprie esperienze e soprattutto imparando da quelle degli altri, ma anche creando opportunità e ponti tra Locarno e il resto del mondo».