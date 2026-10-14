Tennis femminile
BELGIO
Yann Sommer e la moglie Alina si sono separati
Fatale la "crisi del settimo anno"
IMAGO / ABACAPRESS
Yann Sommer e la moglie Alina si sono separati
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Yann Sommer e la moglie Alina si sono separati
Fatale la "crisi del settimo anno"
Yann Sommer e la moglie Alina si sono separati
Fatale la "crisi del settimo anno"
BRUGES - Protagonista nella serata d’oro del Bruges a San Siro, nella quale con i suoi interventi ha seppellito gli ex compagni dell’Inter, Yann Sommer ha sorpreso i fan con un annuncio inaspettato.
Niente di calcistico: l’ex portiere della Nazionale ha infatti comunicato - via social ovviamente - di essersi separato dalla moglie Alina.
Insieme dal 2016, quando Yann era al Borussia Mönchengladbach, e sposata dal 2019, l’ex coppia ha due figlie: Milla e Nayla. E proprio alle giovani ha rivolto i suoi pensieri Sommer: "Ripensiamo al tempo trascorso insieme con rispetto e gratitudine - ha scritto - Le nostre due figlie ci uniranno per sempre. La loro felicità e il loro benessere rimangono la nostra massima priorità".
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