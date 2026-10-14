Yann Sommer e la moglie Alina si sono separati

Niente di calcistico: l’ex portiere della Nazionale ha infatti comunicato - via social ovviamente - di essersi separato dalla moglie Alina.

Insieme dal 2016, quando Yann era al Borussia Mönchengladbach, e sposata dal 2019, l’ex coppia ha due figlie: Milla e Nayla. E proprio alle giovani ha rivolto i suoi pensieri Sommer: "Ripensiamo al tempo trascorso insieme con rispetto e gratitudine - ha scritto - Le nostre due figlie ci uniranno per sempre. La loro felicità e il loro benessere rimangono la nostra massima priorità".